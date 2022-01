El sorteig del Nen ha repartit el segon premi a molts municipis catalans, entre els quals Figueres i Roses. Enguany la província gironina només ha rebut esquitxos del segon premi, i ha passat de llarg en la resta dels guardons. El primer ha tocat íntegrament a Logronyo, a La Rioja, i el tercer ha estat molt repartit a tot l’Estat, però a Catalunya l’únic municipi agraciat ha sigut l’Hospitalet de Llobregat.

L’administració Loteria Serra de Roses, situada al número 1 del carrer Sant Sebastià, ha sigut una de les que ha venut el número premiat, el 44469, un segon premi amb una terminació que és molt sol·licitada i que ha repartit 75.000 euros el dècim. «Estem molt contents», va manifestar Anna Serra, la responsable de l’establiment, que assegura que han arrencat l’any de la «millor manera». «És una molt bona notícia després de l’any que hem passat, i això demostra que els clients confien en nosaltres», va subratllar. El número premiat va ser venut a la màquina, és a dir, que el o els afortunats van demanar qualsevol terminació en 69, i per això l’administració no sap exactament quants dècims van ser adquirits. Serra explica que la terminació en 69 és molt demanada, i que en tenien diversos que van treure de la màquina.

L’administració no havia repartit mai un premi del sorteig de Reis des que va obrir, l’any 1974. En canvi, l’any 2018 va vendre un cinquè premi de la loteria de Nadal. També han repartit primitives i euromillones. «Aquest premi permetrà que la gent vegi que més enllà de Madrid, també és possible que la loteria també toqui aquí», va concloure.

També s’han venut dècims a l’Administració número 4 del carrer Nou de Figueres. I més enllà de les comarques gironines, el segon premi ha aconseguit esgarrapar diversos municipis catalans, concretament a 16 municipis, principalment a la província de Barcelona a a municipis com Manresa, Barcelona -en sis punts de venda situats entre d’altres al Corte Inglés i al centre comercial de les Arenes i a Diagonal Mar-, Sant Fruitós de Bages, Sant Cugat del Vallès, Cornellà de Llobregat i Sant Adrià del Besòs i Vic, entre d’altres. A la província de Tarragona també dues administracions de L’Espluga de Francolí i de Falset també han rebut esquitxos del sorteig. A la resta de l’Estat també ha estat molt repartit.

«Donaria els milions al barri»

Daniel Zapata, el responsable de l’administració 232 de Sant Andreu de Barcelona ha repartit un únic dècim del segon premi del sorteig. «Si pogués, repartiria tots els milions al meu barri», va assegurar ahir a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. La sort ha esquivat Catalunya aquest 2022. Només ha recollit algunes engrunes. Però si aquestes propines han sigut celebrades per la resta de loteries amb el mateix entusiasme que el de Zapata, que va obrir l’ampolla de cava protocol·lària i va convidar a un glop a tothom que passava davant l’administració, benvingudes siguin en temps de pandèmia.

L’únic dècim que ha entregat Zapata ha sigut «per màquina», és a dir, que va demanar qualsevol dècim acabat en 69. Però quan va arribar, Zapata ja havia venut tots els dècims que va repartir que acabaven en aquella xifra, i per això va demanar-li a «la màquina» que li donés qualsevol terminació disponible. Li va donar el 44469. I li han tocat 75.000 euros. Gens malament. Però ningú sap qui és. «Sincerament, no me’n recordo a qui li vaig vendre», va ametre Zapata. «No crec que vingui per aquí aquest matí -ahir pel lector-, això ja són diners i quan et toquen quantitats importants surten familiars de sota les pedres i la gent opta per la discreció», varaonar el company de Zapata. «Fa 8 anys i 2 mesos que porto aquesta administració i és la primera vegada que reparteixo un premi tan gran de loteria», va celebrar somrient encara que només hagi venut un dècim. Fins ara havia repartit botins rellevants de quinieles i primitives. «M’agradaria haver donat molts més diners a la gent de Sant Andreu però de moment hi ha això», va reiterar, satisfet.