En la forma, l’estampa podia recordar al retorn clàssic i nostàlgic de vacances, entre abraçades (que seguien buscant fórmules per a combatre la distància), eufòria i ànsia de compartir peripècies viscudes. El fons, però, era ben diferent. La tornada a les aules deambulava entre els límits de la incertesa i la confusió. Però el somriure, tant dels alumnes com del personal docent, resistia.

Aquesta instantània es va repetir ahir als 545 centres educatius de la demarcació de Girona, (entre equipaments públics, concertats i privats). En total, més de 123.000 alumnes residents a les comarques gironines estaven cridats a tornar a les aules. El 10 de gener s'havia convertit en una data inamovible, però tan sols unes hores abans d’aixecar les persianes de les aules els equips directius començaven a tremolar amb un canvi sobtat en el protocol. La variant òmicron treia pit (amb 14.000 casos positius notificats la darrera setmana a la Regió Sanitària de Girona), i els centres educatius buscaven la manera de blindar-se i garantir (o allargar) la presencialitat. Amb aquesta premissa, la Comissió de Salut Pública proposava un gir de guió en les quarantenes (que estableix que una aula només s’haurà de confinar si detecta cinc o més casos positius o una afectació del 20% o més). «Les consignes han estat a última hora, només sabem quatre coses fonamentals, però el que no sabem és el que ens trobarem», va remarcar ahir el director de l’Escola Migdia de Girona, Josep Moret, metre els alumnes encara dibuixaven una filera a l’entrada del centre. Conscient, però, que les noves mesures dictades pel Departament d'Educació els rebaixaran la pressió perquè les proves de detecció passaran a fer-se als Centres d'Atenció Primària i a les farmàcies, va reconèixer que era partidari d’un cribratge massiu previ a l’entrada a les aules. «Hauríem estat tots molt més tranquils si s’hagués fet un cribratge massiu, si no s’ha fet és perquè no hi havia recursos, però ara l’únic que podem fer és estar a l’espera dels positius que es puguin detectar al llarg dels propers dies», va remarcar. Una posició que també compartia l’equip directiu de l’Escola Josep Dalmau Carles de Girona, que va assenyalar que «hauríem agraït un cribratge massiu el primer dia d’escola», tot i que va reconèixer que «haurien sortit molts alumnes positius». Tot i així, el centre va tirar pel dret i va apostar per un altre mètode: el control de temperatura. «Hem recuperat mesures anteriors i tornem a prendre la temperatura als alumnes a l’entrada de l’escola», va explicar.

L’aposta per la presencialitat també es va convertir en un clam comú. I encara més, segons va afegir Moret, tractant-se d’alumnes en les etapes d’Educació Infantil i Primària. «El confinament comporta més perjudicis que beneficis en aquestes edats», va afirmar. «No estem d’acord en tancar, a no ser que sigui una mesura extrema final», va concloure.

Pocs minuts després de les nou del matí, els despatxos dels equips directius treien fum. Mentre alguns havien agafat el rol dels docents de baixa per covid-19 i s’arremangaven per a impartir les respectives assignatures, altres començaven a reportar els casos positius dels companys. «Dels 32 docents en plantilla, 3 estan de baixa perquè han donat positiu», va explicar el director de l’Escola Migdia. Una situació que, inevitablement, s’estenia com la pòlvora per la resta de centres educatius. En el cas de l’Escola Eiximenis de Girona, 2 dels 18 docents del centre estan de baixa per covid-19. La seva directora, Ester Raset, va assenyalar que va reportar els documents al departament a primera hora del matí, amb l’esperança que avui aterrin al centre els nous substituts.

Al llarg de la jornada acadèmica, que va suposar també l’arrencada del segon trimestre, els equips directius dels centres d’Educació Primària i Secundària van aprofitar per a fer arribar el nou protocol pel que fa a la gestió de nous casos positius als respectius Consells Escolars, així com també a les famílies dels alumnes.