La lectura continuada de l’obra de Josep Pla durant la diada de Sant Jordi a Palafrugell torna aquest any a la presencialitat després de dos anys de fer-la en format virtual per la pandèmia. Enguany es farà el diumenge 24 d’abril de les 10 del matí a 2 del migdia al pati de la Biblioteca. Per recordar el centenari del naixement de l’escriptor Joan Fuster, i es llegiran diversos textos de Pla que hi fan referència.

També es mantindrà la Lectura virtual a través de les xarxes socials, degut a la bona acollida i per donar opció a participar a aquelles persones que no ho poden fer presencialment. Aquesta versió s’allargarà entre els dies 19 al 24 d’abril. Qui hi vulgui participar ha de triar un fragment de Josep Pla i enregistrar-ne la seva lectura en un vídeo horitzontal d’un minut de durada. La gravació s’ha de penjar a les xarxes socials amb l’etiqueta #LecturaPla2022 i esmentar l’Ajuntament de Palafrugell (@ajpalafrugell), l’àrea de Cultura (FB @PalafrugellCultura, TW @PalafrugellCult i IG @palafrugellcultura ) i la Fundació Josep Pla (@FJosepPla). Aquest any, la tradicional Fira de llibres i roses tindrà lloc a la plaça de Can Mario que es transformarà en el centre neuràlgic de la diada de Sant Jordi al municipi, en un espai ampli que aglutinarà les llibreries, floristeries i entitats del municipi. La Fira estarà oberta el dissabte 23 d’abril de 10 del matí a 8 del vespre. En el mateix espai, durant tot el dia, Ràdio Palafrugell farà un programa en directe per explicar com es viu el Sant Jordi des del carrer amb llibreters, escriptors i lectors. El programa tindrà un ull posat a la situació dels refugiats d’Ucraïna. Palafrugell ha programat diverses activitats coincidint amb Sant Jordi, sobretot algunes actuacions musicals: Toti Soler el dia 23 a dos quarts de 8 del vespre al Teatre Municipal. L’endemà, en el mateix escenari, a partir de les sis de la tarda, actuarà el Cor Carlit Gospel. Els més menuts també tenen el seu espai a l’agenda de Sant Jordi. L’hora del conte a la Biblioteca, un espectacle familiar de La Xarxa a la plaça Ermengarda, i tallers al Museu del Suro i a la Fundació Vila Casas són les propostes pels infants.