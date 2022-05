Els impulsors del tram-tren entre Olot, Banyoles i Girona han impulsat una recollida de signatures, a través de la plataforma change.org, per reclamar a les administracions públiques (Diputació, Generalitat i el Govern estatal) que tirin endavant aquest projecte.

L’any passat, el Parlament va aprovar una moció per fer l’estudi de viabilitat del projecte de tren-tramvia de la Costa Brava, «am b possibles ramals a Banyoles, Besalú i Olot». I ara, els impulsors del projecte (ciutadans de la zona amb el suport de l’associació Promoció del Transport Públic) demanen a les administracions que es posin mans a l’obra. Per això, en el text de la recollida de signatures reclamen que es faci l’estudi i la previsió de recursos, així com la inversió necessària per fer possible el tren-tram entre Olot, Banyoles i Girona.

Els impulsors del projecte destaquen els efectes negatius que té l’ús del vehicle privat per al medi ambient, l’accidentalitat i la salut de les persones, així com l’increment progressiu del preu dels combustibles fòssils. En canvi, calcuen que unes 250.000 persones es podrien veure beneficiades de forma directa d’aquest tren-tram.