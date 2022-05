Intercanviar els 12 pisos buits de la collada de Toses que són propietat de l'Estat per un terreny al polígon Niubó de Campdevànol mitjançant una permuta. Aquesta és l'operació que vol tirar endavant l'Ajuntament de Planoles per poder disposar finalment dels habitatges per a lloguer social. Fa prop de vint anys que els pisos estan tancats i s'utilitzen els garatges per guardar-hi les màquines llevaneu. El Ministeri de Transports ha accedit a abandonar l'immoble a canvi d'uns terrenys on poder construir una nau per guardar-hi el material. Però el consistori no té recursos per pagar els 250.000 euros que val el terreny i ho ha demanat a la Generalitat. D'altra banda, també queda pendent que el Ministeri d'Hisenda autoritzi la permuta.

Els terrenys on el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana podria construir-hi la nau fan 1.000 m² i estan al polígon Niubó de Campdevànol. Explica que porten un any buscant sòl industrial i naus a la zona i que finalment n'han trobat un que reuneix les condicions exigides. Al municipi no en tenien cap de prou gran ni tampoc amb un bon accés. Per això van haver d'obrir la recerca a altres punts de la comarca.

Ara que ja s'ha acordat el terreny, estan buscant la manera per poder-lo comprar. L'Ajuntament vol que ho adquireixi la Generalitat, atès que també serà qui finalment gestionarà l'habitatge social. "És una oportunitat única", subratlla Verge, de disposar de dotze habitatges en desús. L'altre escull a superar és el vistiplau del Ministeri d'Hisenda amb la permuta.

Recorda que fa prop de tres anys que estan en converses amb el Ministeri de Transports per buscar la fórmula que permeti, d'una banda, traslladar les màquines llevaneu i, de l'altra, poder disposar dels pisos. "Són habitatges per anar-hi a viure, de fa 40 anys, tot i que caldrà una reforma petita per posar-los al dia", detalla.

Malgrat que encara hi ha passos pendents, Verge creu que s'està més a prop que mai de trobar una solució i recorda que seria una gran ajuda davant la falta d'habitatge que hi ha. Per això espera que ambdues administracions treballin en aquesta direcció. L'any passat, van fer una crida per elaborar una borsa d'interessats en lloguer social al poble. En només deu dies, van aconseguir 25 peticions, la majoria joves que es volien independitzar, però també famílies amb fills i persones de més de 60 anys.

Més inversió per a habitatge de lloguer social

Planoles és un dels vint municipis que s'han pogut acollir al programa pilot de mobilització d'habitatge en el món rural de la Generalitat. Creu que, veient la gran demanda que va tenir, la Generalitat ha vist que funciona però creu que la xifra s'ha quedat curta i espera que s'incrementi la dotació en les pròximes convocatòries. A tall d'exemple remarca que aquest programa permetrà al Ripollès disposar de quatre habitatges d'ús social (els altres dos son a Ribes de Freser), per a una comarca de més de 25.000 habitants.

Arran del confinament, s'han disparat les peticions per anar a viure a un poble. "Estem en un moment dolç, però no hi ha habitatge disponible", afirma l'alcalde. I creu que una de les causes és la falta de previsió de la Generalitat que no ha invertit en habitatge social. "Esperem que es posin les piles i en facin al Ripollès i a tot Catalunya i també un canvi de prioritats" per repartir millor els recursos, com ara la inversió a les estacions d'esquí. Des del seu punt de vista, actualment es posa l'accent en mantenir les pistes, però no es pensa en la falta d'habitatge per als treballadors.