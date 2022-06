Més de 6.000 alumnes, pendents de l'examen pràctic de conduir

Treure’s el permís de conduir a Girona pot ser complicat, no perquè sigui difícil sinó per la llista d’espera que hi ha. Les autoescoles calculen que més de 6.000 alumnes estan pendents de realitzar l’examen pràctic en aquesta província. L’espera, asseguren, pot arribar a fins a un termini d’un any depenent del tipus de permís.

El president de les autoescoles gironines, Joan Sala denuncia la situació de col·lapse i assegura que ve propiciada per la falta de personal, un tema recurrent en aquesta província. Actualment, hi ha 13 examinadors de la DGT (Direcció General de Trànsit) treballant a Girona. Però d’aquests, puntualitza, n’hi ha «dos d’interins per sis mesos i un d’itinerant que és aquí fins a l’1 de juliol». Això sumat a les particularitats d’alguns dels fixos -un fa de coordinador, un està destinat a teòrica i dos més tenen hores sindicals, cosa que el president no critica-, tot això fa reduir la capacitat examinadora a Girona.

El nombre d’examinadors de la DGT que pertoquen a aquesta província és de 16, una xifra que per ara no s’ha assolit. Aquesta manca de personal, denuncia, també es dona a la prefectura de la DGT: on de «27 persones, n’hi ha només set», denuncia. Per intentar tenir més capacitat de fer exàmens, la previsió és que s’incorporin dos examinadors interins nous, que són per sis mesos, però de moment no tenen informació de la data d’incorporació, lamenta Sala i que alhora, espera que ja hi siguin el setembre.

Aquesta falta de personal d’aquest organisme estatal provoca que les llistes d’espera per examinar-se cada cop s’allarguin més. Això causa el desànim en els alumnes, crítiques cap a les empreses i de rebot, que alguns d’aquests futurs conductors decideixin anar a treure’s el permís de conduir en altres punts d’Espanya.

Entre els alumnes hi ha futurs conductors professionals, policies, bombers, entre altres. Persones que professionalment necessiten per exemple, el carnet per portar un camió o una moto d’alta cilindrada i que, en canvi, han d’esperar molt de temps i això els pot perjudicar laboralment. Alguns d’aquests opten per no esperar, una situació que Sala qualifica de «trista».

Externalitzar el servei

La solució per esponjar les llistes passa per «externalitzar el servei», segons considera el president de les autoescoles. És a dir, que empreses homologades que col·laboren amb l’administració siguin les encarregades de fer aquesta tasca. Posa d’exemple que això ja es fa amb la ITV i també, amb els cursos de recuperació de punts del permís de conduir. Considera que amb aquest canvi es podria evitar aquestes llistes d’espera i en definitiva, s’agilitzarien els exàmens pràctics. Les proves teòriques, en canvi, no presenten problemes.Cc

CSIF I ATAAC units per reclamar millores laborals El CSIF i ATAAC (sindicat de professors d’autoescoles) han unit forces davant dels problemes que pateix la DGT de Girona i els treballadors de les autoescoles. Han acordat treballar per «contrarestar les males praxis realitzades principalment pels empresaris i que contribueixen a una manca de qualitat en la formació i que exerceix un efecte molt negatiu en la seguretat viària», indiquen en un comunicat. També vetllaran per millorar les condicions laborals i econòmiques; volen un conveni col·lectiu d’autoescoles a nivell autonòmic i reclamen augmentar el nombre d’examinadors i de treballadors a prefectura.





Com serà l’estiu?

De cara a l’estiu, les autoescoles diuen que encara tenen alguns interrogants de com es funcionarà. El mes de juliol és sempre hàbil i per tant, serà com la resta de l’any i l’agost, la primera setmana també ho seria. Fa pocs dies que també se’ls ha dit que s’habilitaria la segona però encara no se’ls ha detallat el funcionament i lamenten que la DGT no ho hagi explicat. Tot i això, augura que en cas d’habilitar-se més dies, s’examinarà a poc gas, perquè els fixos solen fer vacances.

Per tipus de permisos de conduir, els de camió i moto són els que tenen acumulen més dies d’espera, segones les autoescoles. Ja que les proves de circulació d’aquesta tipologia de carnets tenen un temps diferent del de cotxe (25 i 50 minuts).

Aquesta acumulació d’exàmens i llargues esperes pels alumnes és un fet que han denunciat a la DGT i fins i tot davant del director general, subratlla el president de les autoescoles gironines, però considera que no s’hi ha posat solució.

D’altra banda, fa un parell de mesos, el CSIF va carregar contra les autoescoles dient que «les autoescoles envien els alumnes poc preparats» i que no s’arriba al 50% d’aprovats. Sala lamenta les paraules i diu que el sistema de treball de les empreses és el correcte i que de pràctiques se’n fan de tres quarts i d’una hora. També agraeix el suport rebut per la UGT.