Els Bombers van realitzar aquest diumenge dos rescats destacats a les comarques gironines.

El primer, de poc després de les set del matí, es va originar a Santa Coloma de Farners.

Aquí un jove que feia una passejada amb amics per una zona boscosa va relliscar per un talús d’uns 10 metres d’alçada . Va tenir la sort que va quedar subjectat per unes branques.

Dues dotacions del parc de Bombers de Santa Coloma van desplaçar-s'hi i van muntar una instal·lació de cordes per arribar fins a ell i ajudar-lo a pujar. El SEM finalment el va atendre per cops i esgarrinxades.

Barrancs de Núria

Ja entrada la tarda, a un quart de tres, es van tornar a mobilitzar per un rescatat a Núria. En aquest cas una excursionista d’un grup de caminants que feia una ruta amb guia pels barrancs de Núria va patir una lesió a un turmell que no li permetia continuar.

Es van activar tres dotacions terrestres de Ripoll i Ribes de Freser, que van començar la recerca del grup pujant per l’antiga via del cremallera.

Finalment, quan faltaven 10 minuts per les tres de la tarda, els Grae van accedir a la noia des d'un helicòpter i es va fer el gruatge en aquest punt de Queralbs.

La noia posteriorment, va ser traslladada a Campdevànol, on se'n va fer càrrec el SEM.