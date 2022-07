Puigcerdà demana a França una rotonda d’accés a l’hospital

L’Ajuntament de Puigcerdà i la Comunitat de Comuns Pirineus Cerdanya, un òrgan homòleg al Consell Comarcal de l’Alta Cerdanya, han demanat conjuntament a l’Estat francès que realitzi una rotonda nova d’accés a la capital cerdana i l’Hospital Comú Transfronterer en l’enllaç d’aquest equipament amb la carretera N-20 d’Ur i Enveig.

La connexió a Puigcerdà per aquest pas fronterer secundari és de molt mala circulació i visibilitat i obliga els conductors a fer girs bruscos i travessar la carretera. A pesar d’aquesta situació, és un dels principals accessos, i el més ràpid, per als vehicles sanitaris que provenen de l’Alta Cerdanya en el seu camí cap a l’hospital. Per això l’Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat una declaració d’intencions per elevar-la a l’Estat francès amb la contrapartida que si París fa la rotonda, el consistori arreglarà el vial que hi dona accés, a l’altura de l’estany del Torniquet. Aquest vial és al final del popular Camí dels Enamorats del pla de Rigolisa, el qual amb l’entrada en funcionament de l’hospital ha anat agafant un nou rol en el trànsit local.

La seva importància actual en l’accés al centre mèdic l’evidencia el fet que França el va respectar quan, l’any passat, va decidir tallar la resta de passos fronterers secundaris sota arguments de seguretat antiterrorista i control de l’emigració il·legal. El document de la declaració d’intencions ha tingut la unanimitat dels grups polítics del ple municipal.