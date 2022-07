La policia del mar dels Mossos, en acció

La Unitat de Policia Marítima dels Mossos d’Esquadra té una de les seves bases a la Costa Brava, al Port de Palamós. Des d’aquí s’encarrega de vetllar per la seguretat dels usuaris del mar. Compta amb l’embarcació Cap de Creus i Diari de Girona dijous passat es va embarcar amb els efectius i va poder observar com treballen.

Aquesta unitat va néixer fa dos anys i actualment a Palamós la conformen 11 efectius. Tots tenen una formació especialitzada, capacitat de pilotar l’embarcació i compten amb un curs de salvament aquàtic i per tant «són rescatadors» ressalta el cap de la Unitat, l’inspector Jordi Ollé. Això els diferencia, assegura el policia, d’altres cossos d’emergències que actuen en l’àmbit marítim. Així per exemple, en cas de necessitat poden llançar-se a l’aigua per ajudar la gent en dificultats a l’aigua i fer un salvament.

La seva feina, explica Ollé, s’assimila a la d’un cotxe patrulla però en aquest cas al mar. És a dir si hi ha alguna necessitat van a requeriment però quan surten a patrullar sobretot una «feina preventiva». Cada dia quan comencen un torn des de Palamós, el primer que fan és informar de la sortida a «la nostra sala i la de Salvament per si hi ha qualsevol requeriment».

L’estiu és l’època de l’any amb més activitat per aquests policies de mar, ja que es troben amb tota mena de problemàtiques. L’agost i els caps de setmana són el punt àlgid i és quan es poden trobar per exemple amb gent amb dificultats, accidents, entre altres.

Durant el trajecte fet dijous, els efectius d’aquesta unitat van resseguir el litoral que va des de Palamós fins a Begur, passant per les Illes Formigues. Van ser dues hores de navegació i el que es fixaven sobretot era en sí les embarcacions d’esbarjo -tot i que n’hi havia poques- es movien per on pertocava - sense entrar en àrees de banyistes o zones perilloses per roques-; o si les zones senyalitzades on hi havia submarinistes les barques ho respectaven, entre altres. Durant l’itinerari no van aturar ni sancionar ningú. Ja que no ens vam trobar cap situació que suposés un problema de seguretat. Això com explicava el caporal, Jesús Vilarrasa era normal un dijous el matí, però els caps de setmana van molt més enfeinats. El que fan sobretot és avisar la gent quan veuen que fan quelcom que no pertoca però algun també pot acabar en sanció.

El cap de la Policia Marítima posava d’exemple els fets de la cala del Golfet de Calella del dissabte dia 16. Es va produir una concentració de quatre barques amb música molt alta. Una d‘elles no va fer cas a la policia i finalment, els agents van denunciar el patró, que a més anava begut, per no fer-los cas i per irregularitats.

També van sancionar la mateixa setmana, unes motos d’aigua que circulaven per una àrea de les Illes Medes a gran velocitat i posaven la gent en perill.

Les motos i barques sense títol

Les motos aquàtiques i les embarcacions d’esbarjo que es poden portar sense cap tipus títol són considerades «activitats perilloses» per la Policia marítima dels Mossos. Per aquest motiu, el cap explica que realitzen «activitat d’inspecció a les empreses de lloguer d’embarcacions sense titulació perquè ho tinguin tot en regla i perquè també avisin de l‘ús que poden fer de l’embarcació» a qui la lloga. I és que han detectat per exemple, que algunes d’aquestes barques s’aproximen en zones perilloses perquè hi ha roques i això és perillós, ja que poden patir un accident. Amb les companyies que lloguen motos o fan excursions amb aquests vehicles també hi treballen. També els fan inspeccions i com amb les embarcacions, també demanen que expliquin als usuaris com fer-ne un bon ús. Aquí el perfil del conductor és el d’una persona jove i que vol córrer. Ollé ressalta que el que volen és que «respectin el medi, no entrin zones balisades. Al final és un tema de civisme, que no molestin a la resta».

A banda de vetllar per la seguretat i fer prevenció, aquesta unitat policial també fa inspeccions sobre pesca col·laborant amb el departament corresponent i les Unitats Regionals de Medi Ambient; inspecciona embarcacions perquè compleixin la normativa de navegació; també vetllen pel medi ambient. Per exemple, els policies inspeccionen zones de posidònia o vigilen que no s’hi fondegi. Vigilar que es compleixi la normativa marítima en els espais naturals protegits també és una de les tasques de la policia. En aquest cas, també es coordinen amb els Agents Rurals.

Una altra tasca que realitzen sovint és protecció en esdeveniments. Per exemple, el cap de setmana, als Focs de Blanes.

L’embarcació Cap de Creus està equipada amb les últimes tecnologies i també, compta dos aparells. Un dron que està preparat per aterrar i enlairar-se des de l’aigua. De moment, a Palamós no l’han utilitzat per cap actuació però els pot ser molt útil, com explica un membre de la unitat, per aproximar-se en punts de la costa on els és impossible amb l’embarcació i també quan es fan recerques de persones o objectes. Aquest aparell també compta amb un ganxo per transportar objectes.

D’altra banda, tenen amb el ROV, un aparell submergible que té càmera i es pot arribar a submergir 100 metres. Els permet per exemple, revisar el fons marí i embarcacions. L’han utilitzat per exemple per revisar els baixos d’un creuer.

Desplegament definitiu

El cap de la Policia Marítima explica que pels Mossos tenir les competències en el mar -són responsables de les primeres 12 milles del litoral- era important perquè «faltava aquesta presència per completar el desplegament i també l’aeri». Reconeix que aquesta policia «integral» per ara compta amb poques embarcacions i efectius però això es deu a que s’ha desplegat la primera fase i ressalta que anirà creixent.