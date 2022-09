Els funcionaris de justícia gironins reclamen més recursos per baixar ràtios

La junta de personal de Justícia de Girona reclama a l’administració més recursos per baixar les ràtios de funcionaris actuals. Actualment, i de forma endèmica, estan per sobre del que estableix la llei, un fet que, tal com recorden, retarda els casos i que embussa els jutjats. En resposta a la postura del deganat de Procuradors de Girona, que indicava en aquest diari com a una de les causes dels retards dels casos que el personal de la borsa d’interins no està prou format per treballar als jutjats, indiquen que es tracta d’una afirmació «desafortunada i poc ajustada a la realitat».

Segons indiquen, «això afecta un petit grup del personal que són els acabats d’incorporar, degut a la seva inevitable inexperiència i el poc temps que porten a la feina». Asseguren que per molta teoria que es pugui aprendre en una formació, només és a còpia de treballar dia a dia el que fa que els coneixements es puguin adquirir satisfactòriament. Un fet que, subratllen, passa a tots els col·lectius. En aquest sentit, els sindicats posen de manifest que molts cops els funcionaris són els que han d’orientar els nous passants o ajudants per la seva inexperiència. Per accedir a la borsa, recorden, s’han de fer obligatòriament cursos de formació selectius, que segons la puntuació assolida ocupen una posició determinada a les llistes. Per últim, suposa una contradicció, diuen, demanar un canvi generacional del personal i queixar-se alhora de la manca de formació dels funcionaris. En aquest sentit, critiquen l’ús de tòpics i de «l’intent de desprestigiar el col·lectiu». Els problemes de la justícia No és aquest, doncs, cap dels motius que expliquen els problemes endèmics que té l’Administració de Justícia, segons assenyalen, sinó que la causa és «múltiple»: manca de recursos, ràtios excessives, insuficient ampliació dels òrgans judicials i falta de nomenaments de les places vacants. El primer dels motius que explicarien aquest retard de casos és, segons la junta, la manca de finançament en els afers relatius a la justícia, essent aquest departament un dels menys dotats pressupostàriament, tant a escala catalana com Estatal. Enguany, el Ministeri de Justícia, que té determinades competències com la creació d’òrgans judicials i la provisió de jutges, lletrats de l’administració de justícia i fiscals, té un pressupost de 2.247,6 milions. D’aquests, un 73% s’inverteix per pagar despeses de personal. Això suposa que tot i que s’hagi incrementat un 11% si es compara amb l’any anterior, a la pràctica no hi ha gaire marge per introduir millores i baixar les ràtios. Tal com estableix la llei, la ràtio de funcionaris per jutge, inclosos els registres civils, és de 8,8, un número que en molts partits judicials gironins no resulta suficient. A més, la junta recorda que «la càrrega d’expedients que suporten els jutjats de la província és superior a la ràtio establerta legalment». Sense anar més lluny, els jutjats mercantils tenen uns mòduls d’entrada de 453 assumptes per òrgan i any. L’any 2021 el mercantil gironí va tancar amb una entrada de 872 assumptes, quasi el doble. Un altre dels problemes que assenyala la junta és en referència a la capacitat dels òrgans judicials i sostenen que s’ha fet una ampliació «insuficient» als de nova creació. Finalment, al·leguen que hi ha una manca de nomenaments dels llocs vacants de funcionaris, que és incompleta. Els llocs de feina queden sense cobrir durant mesos, i aquesta situació provoca la sobrecàrrega dels altres funcionaris de l’organisme judicial, que són els que assumeixen la feina de les persones no nomenades. Tot plegat fa que la congestió als jutjats empitjori.