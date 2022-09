La faràndula va omplir la plaça Major d’Olot ahir al matí en una diada marcada per la programació del darrer dia de les festes del Tura. El ball dels gegants, cabeçuts i cavallets, acompanyats del Cap de Lligamosques amb la cobla La Principal d’Olot,va fer gaudir de valent als olotins que es van apropar per gaudir de l’espectacle, que va ser precedit per un acte de l’Esbart en què es va llegir un manifest i es va interpretar el Cant dels Segadors.

Al llarg de la tarda, la Tornaboda, un espectacle de dansa i el ball de pla d’Olot van fer ballar de valent als assistents que van emplenar l’espai Firal i la plaça Major. L’acte de cloenda va ser presidit pel ball de les espelmes on els gegants i cabeçuts, acompanyats del Cap de Lligamosques, amb la cobla de la Principal d’Olot van oferir l’acte final de la festa. Després del ball, hi va haver una cercavila de final de festa fins al santuari del Tura, on es van cantar els goigs a la patrona de la ciutat. Tot seguit, la cercavila dels gegants, cabeçuts i cavallets va continuar fins a l’Hospici, on es van donar per acabades les Festes del Tura d’enguany que, per fi, han gaudit d’un calendari sense restriccions.