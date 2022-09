Els veïns de Planoles i Toses i els seus nuclis disseminats porten des del 3 de setembre sense telefonia fixa. El fet de no tenir aquest servei bàsic des de llavors els ha deixat en una situació d'"angoixa" i "inseguretat", segons denuncia l'Ajuntament de Planoles, que alerta que una part important de la població son persones grans. Això també està perjudicant els negocis de la zona. El que més preocupa, segons l'alcalde de Planoles, David Verge, és que els usuaris no poden fer servir el servei de teleassistència en cas d'emergència i les persones grans que viuen soles tenen dificultats per contactar amb les famílies. Per això, una regidora està fent visites a domicili per assegurar-se que estan bé i ajudar-los amb el que necessitin.

El 3 de setembre aquesta zona ja va quedar-se sense telèfon fixe, Internet i mòbil. En un parell de dies, però, Telefònica va restaurar-ho tot excepte la telefonia fixa. "Ens van trucar a l'Ajuntament i ens van dir que havien canviat unes peces, que hi havia un problema informàtic i que de moment no trobaven la solució", denuncia a l'ACN l'alcalde de Planoles, David Verge. Ja han passat 13 dies i l'avaria no s'ha resolt. Explica que els diuen que hi estan treballant però la situació "ja s'està allargant massa". El batlle també es queixa que no és l'única incidència. Ja fa setmanes que tenen alguns treballs de la companyia telefònica pendents que tampoc avancen. A tall d'exemple explica que fa sis mesos van alertar de la caiguda d'uns pals i de la necessitat d'arreglar-ho perquè els cables pugen cap a un càmping i a dia d'avui encara no han vist cap operari. "Els demanem que vinguin i no venen, és un mal servei en general", es queixa. L'alcalde atribueix aquesta "precarietat" a una falta d'inversió a tota la vall i remarca que no son els únics que ho pateixen de fa temps. "Tampoc estem tan lluny de les grans ciutats, son valls obertes", es queixa. Altres punts com Molló i Camprodon també han patit talls de telefonia durant aquest estiu. L'Ajuntament també s'ha posat a disposició dels veïns per recollir les queixes i comptabilitzar les incidències. Sense data de restabliment del servei Telefònica, per la seva banda, ha confirmat a l'ACN que estan treballant en l'avaria, que és "més complexa del que és habitual". "És un problema de hardware a la central i de moment no s'ha pogut solucionar", expliquen. Tampoc tenen cap previsió de quan es podrà restablir el servei. En total, hi ha 200 clients afectats entre Toses i Planoles.