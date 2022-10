La Plaça de Calvet i Rubalcaba de Girona es va convertir ahir, amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, en un espai públic de debat per a sensibilitzar a la població sobre el fenomen de la soledat en les persones grans i la importància de teixir bones relacions socials.

Aquesta «marató de paraules», impulsada per La Fundació La Caixa, l’Ajuntament de Girona i la Creu Roja, es va dur a terme en set ciutats catalanes on es desplega el programa Sempre Acompanyats. La iniciativa parteix de la convicció que el primer pas per a fer front a la soledat és parlar i compartir emocions, així com conscienciar a la població sobre els seus efectes per a afavorir l’empoderament de les persones grans. A Girona, el programa Sempre Acompanyats ha atès 86 persones des de l’inici d’aquest any, gràcies a la implicació de 34 entitats i 57 voluntaris.