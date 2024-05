La Champions, a Montilivi, i punt

L’Osca ha jugat dues temporades a Primera, però els seus aficionats només n’han gaudit d’una. La segona (2020-21) la van haver de veure per televisió a causa de la pandèmia de la Covid. Tampoc van poder celebrar el segon ascens al camp. Segur que Míchel, entrenador de l’Osca aquells anys, podria explicar les estranyes sensacions de jugar sense el suport de la teva afició. Disputar la Champions a Barcelona, com estan insinuant els responsables del Girona FC, no seria el mateix, però molt semblant. De què serveix jugar la màxima competició europea si no la pots veure al teu camp? La inoblidable tarda de dissabte passat, amb l’espectacular remuntada al Barça (4-2) i la classificació per a la Lliga de Campions, no és el mateix viure-la a l’estadi que a través de la televisió. Les emocions són incomparables.

El tercer accionista, Pere Guardiola (els altres dos, que ni tan sols eren a Montilivi dissabte passat, han emmudit), i el director general, Ignasi Mas-Bagà, són els principals defensors d’anar a Barcelona, concretament a Montjuïc (l’Espanyol, lògicament, no deixarà que el Girona li refregui la Champions a Cornellà, i menys si no ascendís a Primera). El dissabte 27 d’abril, el president Delfí Geli encara mantenia que es jugaria a Montilivi, fins que l’endemà Pere Guardiola el desmentia completament anunciant el pla B de Barcelona (la UEFA, al marge de no permetre les grades supletòries, exigeix altres reformes), fins a l’extrem que el mateix Geli, que no té cap poder de decisió en el club, ja va canviar el seu discurs aquest dissabte a RAC1: «Es quedarà gent que no podrà veure tots els partits; en canvi, si vas a un estadi més gran això et dona una altra opció».

A veure, el president simbòlic del Girona ens està prenent per idiotes? A un Estadi com el de Montjuïc, al qual no van ni els aficionats del Barça que ho tenen allà mateix, quants socis del Girona creu que s’hi desplaçaran? Els 10.000? Està disposat el Girona a pagar dos-cents autocars per transportar a tots els abonats, si fos el cas? Delfí Geli va mentir el passat 12 de desembre quan va dir que «podem jugar la Champions a Montilivi en les condicions actuals».

En el millor dels casos, s’hi desplaçarien dos o tres mil seguidors, amb la qual cosa, si t’enfrontes per exemple a un Liverpool, hi hauria més aficionats anglesos que gironins. Els responsables del Girona volen que cada partit sigui com aquell Barça-Eintrach de Frankfurt amb majoria d’aficionats visitants? Diré més, volen que el Girona passi de jugar en un estadi on els futbolistes senten l’alè del públic a un d’anti-futbol com és Montjuïc, amb els aficionats distants del terreny de joc? És una llàstima que la pèssima gestió social dels responsables del club pugui malbaratar una temporada històrica. Ja sé que a ells els importa un rave, però, si opten per traslladar els partits de Champions a Barcelona, la desconsideració als aficionats del Girona també serà històrica.

