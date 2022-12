Banyoles estrenarà properament una comunitat energètica local. Es tracta d’un projecte que col·locarà plaques solars al Museu Darder gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona. L’energia que generin aquestes plaques servirà per abastir el consum que té l’equipament i el sobrant es vendrà en habitatges propers al museu. Per contra, el projecte que havien presentat als fons Next Generation per omplir el sostre de l’escola de la Draga de plaques solars ha quedat fora de la convocatòria.