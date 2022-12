Les poblacions de senglar s'aproximen al seu màxim a les comarques de Girona.

Això és el que conclou un informe Grup Operatiu de prevenció davant de la Pesta Porcina Africana (GO PREVPA) que es basa en l'evolució de les estadístiques cinegètiques, és a dir, de caça per províncies. Això els ha ajudat a fer una zonificació en tres categories diferents a partir de models presència i densitat d'aquests ungulats.

La primera categoria correspon a aquella amb una "alta densitat" de porcs senglars i que mostra una "taxa de creixement reduïda". Una categoria on només hi ha presents les províncies de Girona i la d'Osca. Això vol dir, asseguren que en aquests dos territoris del nord d'Espanya s'estaria arribant al "màxim nivell" de poblacions de porcs senglar.

Cal recordar que a les comarques gironines, la presència d'aquesta plaga està provocant molts problemes, sobretot als pagesos, ja que els fan malbé els conreus. També són causants d'accidents de trànsit. Per tot això, a finals de novembre, Unió de Pagesos va tornar a reclamar que es declari l'emergència cinegètica a Girona per l'alta densitat d'aquests ungulats i va anunciar possibles mobilitzacions.

Aquest informe ha avaluat les dades des de l'any 2010 fins al 2016 i els resultats mostren que el creixement anual de les borses de caça augmenta amb l'abundància fins a un punt d'inflexió -aproximadament 1,5 porcs senglars per quilòmetre quadrat de superfície d'hàbitat adequat- i després es produeix una reducció gradual de les taxes de creixement poblacional.

Girona es troba per sota dels tres senglars per quilòmetre quadrat d'hàbitat adequat, segons l'estudi i s'ha quedat estancat en una taxa anual de creixement de poc més del 10%. Quan en canvi, a l'altra punta de la balança hi ha Alacant que té un creixement de més del 40%.

De fet, Barcelona, València i Alacant estarien agrupades en una segona categoria amb unes altes taxes de creixement, cosa que fa que es trobin actualment en potencial expansió. La resta de les províncies analitzades es classifiquen en una tercera categoria que representa aquells territoris amb baixa abundància relativa i una escassa taxa anual de creixement, però amb potencial per augmentar tots dos indicadors en el futur.

Així doncs, l'anàlisi preliminar de les dades poblacionals de porcs senglars mostra que les poblacions d'aquesta espècie a Espanya es poden apropar al punt d'inflexió, si bé la majoria de les províncies es troben en fase de creixement accelerat. Això suposa, asseguren el grup de recerca, una "amenaça en el futur més immediat" per tots els problemes associats a la sobreabundància d'aquesta espècie, la qual és portadora de malalties com la Pesta Porcina Africana.

Aquest informe ha de servir, segons informen els investigadors, perquè cada regió construeixi les línies de base a partir de les quals desenvolupar plans de gestió sostenibles.

El Grup Operatiu PREVPA informa en un comunicat que continua analitzant les dades disponibles per a les darreres temporades per tal d'actualitzar aquests resultats, si bé recomana que s'estableixi un protocol homogeneïtzat en la recopilació de les estadístiques cinegètiques que permeti una anàlisi més precisa tant temporalment com espacialment.