Mossos que vetllen per la seguretat a les revetlles

És temps de celebracions i la de Cap d’Any és una de les revetlles que aplega més festes multitudinàries. A les comarques gironines s’espera que n’hi hagi 25 -comunicades fins al 23 de desembre- organitzades per entitats o pels mateixos ajuntaments en polivalents o pavellons municipals. D’aquestes n’hi haurà 15 que tindran un aforament de 400 persones o que el superarà. La més massiva - amb previsió de 1.900 persones- se celebrarà al pavelló Sant Antoni de Calonge.

Per organitzar aquests tipus de festes, anomenades «activitats extraordinàries», cal seguir una normativa i els locals on se celebren també l’han de complir perquè sigui segur. Els Mossos d’Esquadra tenen uns experts, els de la Unitat Regional de Policia Administrativa (Urpa), que entre altres funcions tenen la «d’inspeccionar, controlar i alhora donar consells de seguretat als organitzadors de les fetes de Cap d’Any o de Nadal», recorda el cap de la Unitat. Una tasca que forma part del pla Revetlles Segures i que va començar el 2016. El sergent juntament i dos agents amb qui ha parlat Diari de Girona mantenen l’anonimat per seguretat.

Aquest divendres passat es va fer una inspecció a Banyoles, concretament al pavelló de la Draga on durant el cap de setmana s’hi han realitzat dues festes. Una la nit de Nadal que tenia un aforament màxim de 1.649 persones i organitzada per l’Handbol Banyoles; i l’altra, de la nit del 25 al 26, muntada per l’agrupació d’entitats culturals, que també s’encarrega de les Barraques de la Festa Major de Banyoles, amb un aforament de 995 persones.

Abans de realitzar-se la inspecció però ja hi havia hagut contacte entre l’ajuntament i els Mossos. La policia ja comptava amb informació de com serien les festes. I és que prèviament a les inspeccions planificades de la Urpa, els ajuntaments han de comunicar-los les festes extraordinàries que fan per aquestes dates -o per la resta de revetlles com Sant Joan o la festa de la Castanyada o per Carnaval-. Els han d’aportar un recull d’informació sobre l’activitat i llavors, els agents la valoren.

Per exemple, els han d’informar sobre l’aforament, el permís, el nombre de controladors necessaris, l’assegurança, entre altres aspectes. Aquesta tasca prèvia que realitza la policia, permet que abans de la inspecció puguin informar a l’ajuntament del què caldria canviar o si els falta informació, entre altres.

Posteriorment, es fa la inspecció «in situ» dies abans de la festa i es comunica prèviament. En aquesta visita, el què fan és, «inspeccionar i posar en coneixement de l’administració uns fets», recorda un dels agents que afegeix que al final, ells són «els ulls». El que fan és anar descrivint en una acta tot allò referent a la seguretat, compten amb un formulari on tenen cada detall a destacar. El sergent ressalta que per davant de tot, el que fan «no és incoar ni resoldre expedients, sinó informar».

En cas de detectar algun problema o manca d’informació, els policies ho fan constar a l’acta i i llavors serà el departament corresponent qui valorarà si pot concórrer o no en infracció. En el cas de les festes, es regeixen per la normativa de Jocs i espectacles.

En la inspecció feta divendres passat al pavelló de la Draga de Banyoles, tot va començar amb l’arribada de dos agents i el sergent que van accedir a les instal·lacions i es van reunir amb els organitzadors de les entitats; l’enginyer municipal Joan Oliveras i Xavier Riera, el tècnic responsable de l’empresa Midnight que estava contractat per fer la documentació tècnica de l’activitat.

Un cop al pavelló, els agents de la policia administrava van analitzar tots els aspectes relacionats amb la seguretat i la documentació necessària perquè es poguessin celebrar les dues activitats amb seguretat. Entre altres, van revisar el nombre de sortides d’emergència, que aquestes no estiguessin obstaculitzades i sobretot, que estiguessin ben senyalitzades ja sigui amb cartells com també, que els llums d’emergència -que es van fer activar- funcionessin.

Venda d’alcohol a menors

Els policies com fan en altres inspeccions similars van comprovar que hi haguessin cartells on s’informa de l’aforament de la festa o aquells on posa que està prohibit vendre alcohol a menors. Aquest últim és un aspecte que preocupa a la policia i el sergent va subratllar que incideixen molt als organitzadors sobre les conseqüències que pot tenir. Durant el decurs de la inspecció, van comptabilitzar els lavabos disponibles; també el nombre d’extintors que té el recinte i quants n’hi hauria el dia dels fets. Els responsables van lliurar també el certificat de manteniment a la policia. Al mateix temps, l’enginyer municipal va mostrar el permís de les dues festes que s’havia fet a través d’un decret d’alcaldia.

Un aspecte important que revisen en cada inspecció i en la documentació que se’ls aporta, van ressaltar els Mossos, és el nombre de vigilants i controladors contractats que varia en funció de l’aforament. En el cas de Banyoles per exemple, a la més multitudinària, hi havia tres vigilants i quatre controladors contractats.

El sergent també va posar de relleu la necessitat de suport mèdic en aquestes activitats i va recordar que en festes més petites no cal activar una ambulància però en el cas de Banyoles, a la de més públic, això s’havia fet i tenien farmaciola.

Tota la informació recopilada durant la inspecció dels Mossos es va posar en una acta i després es va entregar un còpia a l’organització, amb tota la informació.

Inspeccions el dia de la festa

Algunes de les festes de Cap d’Any rebran la visita dels Mossos i en algunes, dels efectius del territori. La major part ja han tingut la inspecció prèvia i per tant, ho haurien de tenir tot correcte. En cas però que hi hagi algun problema, això constarà en acta i Interior decidirà si sanciona.

Les quines també són celebracions d’aquests dies de fetes nadalenques i els Mossos d’entrada no les inspeccionen, llevat que hi hagi alguna denúncia. També recorden que en cas de detectar-ne alguna d’il·legal actuen perquè no es faci.