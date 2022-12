El PSC de Girona vol que els pressupostos de la Generalitat per al 2023 incloguin inversions de 80 milions d'euros per tancar "deutes històrics" al territori. A la proposta que han fet arribar al Govern, els socialistes reclamen que els comptes de l'any vinent incloguin "partides específiques" per redactar el projecte del nou Trueta i el Campus de Salut, poder engegar l'obra de les variants d'Olot-Les Preses i o destinar 15 milions a centres educatius. Dins aquest llistat, concreta el primer secretari del PSC de Girona, Marc Lamuà, s'hi inclou "posar fil a l'agulla" per retirar barracons, aixecar el nou institut Salvador Sunyer de Salt, l'edifici a l'institut escola Vila-romà de Palamós o el nou institut de Vilafant.

Marc Lamuà assegura que des del PSC s'ha fet "tot el possible" perquè no hi hagués pròrroga dels pressupostos a Catalunya i que, avui per avui, "l'únic culpable" que a 1 de gener els comptes no estiguin aprovats és "el president de la Generalitat". El primer secretari dels socialistes gironins subratlla que, des d'aquest novembre, el PSC ha fet "fins a catorze reunions" per intentar desencallar el sí als pressupostos del 2023. Però també ha volgut deixar clar quines són les propostes que ells posen damunt la taula per donar suport als comptes.

A les comarques gironines, específicament, la proposta del PSC inclou inversions per valor de més de 80 milions d'euros. Van destinats, subratlla Lamuà, a corregir "deutes històrics" amb el territori. Sobretot, en infraestructures viàries i equipaments educatius.

D'entrada, el primer secretari no ha amagat que el nou Campus de Salut és un "projecte cabdal" i, per això, el PSC reclama que aquest 2023 es consignin 2 milions d'euros per poder tirar endavant el projecte del nou Trueta. En paral·lel, dins aquelles inversions que considera estratègiques, Lamuà també hi situa desencallar les obres de les variants d'Olot i Les Preses i que els comptes incloguin "partides específiques" per materialitzar-ne l'execució entre els anys 2024 i 2025.

La proposta dels socialistes també inclou partides que s'enfilen a 11 milions d'euros per a Girona ciutat. La més gran, de 5 milions d'euros, s'ha de destinar a eliminar l'amiant del carrer Barcelona. Aquí, de fet, Marc Lamuà ha recordat que fa pocs dies l'Ajuntament en bloc va donar suport a una moció del PSC perquè es fes efectiva la retirada del fibrociment, i ha desitjat que "aquesta unanimitat" també es traslladi al Parlament.

Altres inversions a la ciutat són 1 milió d'euros per al nou CAP de l'Eixample (avui, sense partida), mig milió d'euros per al nou institut Ermessenda i mig més per a l'escola de música Isaac Albéniz, i 4 milions d'euros per al pla de millora de la planta de valorització energètica de Campdorà.

Carreteres i centres escolars

En infraestructures viàries, la proposta del PSC reclama destinar 15 milions d'euros per millorar diferents trams de la xarxa de carreteres. En concret, la GI-634 entre Colomers i Verges, la C-31 entre Verges i Torroella, la C-252 a Verges i la C-66 a la Bisbal. Destaquen també 20 milions d'euros per al perllongament de la C-31 entre el Pont del Príncep i l'estació de l'AVE a Vilafant, 3,5 milions d'euros per a la ronda nord de Figueres o 1 milió d'euros per a la variant est de Ripoll.

En paral·lel als projectes de carreteres, Marc Lamuà també ha posat l'accent en tot aquell paquet d'inversions que es refereix a centres educatius. Aquí, els socialistes reclamen destinar-hi 15 milions d'euros. Dins d'aquest global, hi ha 6 milions d'euros per al nou institut Salvador Sunyer de Salt, 4 milions d'euros per al nou institut de Sant Joan de les Abadesses, 2 milions d'euros per a cadascun dels projectes dels nous instituts a Lloret de Mar i Vilafant, 1 milió d'euros per al nou edifici a l'institut escola Vila-romà de Palamós i 30.000 euros per fer millores a l'escola de Portbou.

Lamuà, a més, ha subratllat que les diferents partides també han de servir per "posar fil a l'agulla" i retirar barracons dels centres educatius. "A les comarques gironines hi ha més de 72 centres que encara tenen algun barracó, alguns d'ells des de fa 27 anys; en aquest sentit, som la pitjor demarcació de Catalunya", ha assegurat Lamuà.

El llistat d'inversions a les comarques gironines que els socialistes han inclòs a la seva proposta es completa amb altres partides repartides arreu de la demarcació. Entre aquestes hi ha, per exemple, 2 milions d'euros per a una comissaria a Cassà de la Selva, 4 milions d'euros per ampliar dos ponts sobre el Ridaura a Platja d'Aro, 2 milions d'euros per ampliar el CAP de Palafrugell, 1 milió d'euros per remodelar la Casa del Mar de l'Escala o 2 milions d'euros per recuperar antics espais industrials i colònies al Ripollès.

Lamuà ha subratllat que "la política exigeix acords per millorar i transformar la nostra societat" i, en aquest sentit, ha afirmat que el PSC entén que les seves propostes són "raonables i necessàries" i "posen les bases per garantir el benestar de la ciutadania". "Per aquest motiu, exigirem que s'incloguin als pressupostos per al 2023; aquest és el nostre paquet per poder-los aprovar", ha conclòs.