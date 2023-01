Agullana · A les 6 de la tarda els Reis d’Orient arribaran a l’Asil Gomis i, des d’allà, el recorregut que faran passarà per l’Ajuntament i l’Església fins a arribar a la Sala Polivalent. A les 8 de la tarda, Ses Majestats visitaran l’Estrada.

Aiguaviva · A les 7de la tarda els Tres Reis arribaran al carrer Major i allà iniciaran el seu recorregut pel Carrer Verge de Vilademany, el carrer Circumval·lació fins a arribar a la Plaça on hi haurà el Pessebre vivent i es rebrà a Ses Majestats.

Arbúcies · A 2/4 de 7 s’iniciarà la cavalcada dels Reis a la plaça U d’Octubre i seguirà pels carrers Pont, Camprodon, Castell, Germana Assumpta, Sant Jaume i finalitzarà al carrer Major.

Avinyonet de Puigventós · A les set de la tarda s’iniciarà la cavalcada i continuarà fins a la Plaça Pous i Pagès. A continuació els Reis repartiran els regals a la mainada assisten, a la sala de la Societat.

Banyoles · A partir de les 6 de la tarda a l’Estany, sortida de rem i de la Travessia, i arribada de la Comitiva Reial amb músics i cossos de ball; tamponers, caramel·lers i polsim; les banderes, els dracs i les màscares. A ¼ de 6 es farà la presentació dels Reis d’Orient i inici de la cavalcada. Recorregut: inici a l’Estany, passeig Darder, carrer Barca, carrer Estany, plaça de les Rodes, carrer Jacint Verdaguer, carrer Porta dels Turers, plaça Major, carrer Àngel Guimerà, passeig Indústria i final davant de l’Ajuntament. A la Plaça de les Rodes es retransmitirà la cavalcada amb pantalla gegant i a partir de les 7 de la tarda hi haurà xocolatada.

Bàscara · A les 4 de la tarda a la Sala Municipal hi haurà xocolatada i es projectarà la pel·lícula Klaus, i a les 6, batucada de la UdG a l’avinguda Alt Empordà per esperar l’arribada dels Reis d’Orient. Seguidament es rebrà a Ses Majestats a la Sala Municipal.

Besalú · A les 6 de la tarda, arribada de la cavalcada reial pel Pont. Llavors el recorregut continuarà pel carrer del Pont, la plaça de la Llibertat, el carrer del Canó, per arribar a la plaça del Claustre on es farà el Campament Reial. A la plaça de la Llibertat també hi haurà xocolata desfeta per a tothom.

Bescanó · De 2/4 de 3 a les 5 de la tarda es farà la recollida de cartes a la plaça de les Nacions. La cavalcada començarà a les 7 de la tarda a La Torre i continuarà pel passeig Sant Jordi, Avinguda Assumpta, carrer Nou i carrer Sant Grau fins arribar al polivalent.

Blanes · Degut a les obres de la zona portuària enguany els Treis Reis no podran arribar per mar com era el seu costum sinó que la cavalcada arrencarà a la Plaça dels Països Catalans i seguiran pel Passeig de la Marina. Arribats a la Plaça Catalunya, segurian pel Passeig Cortils i Vieta fins a arriabar al Carrer Ample. A partir d’aquí, el recorregut serà el mateix que s’ha estat fent els darrers anys, després de pujar pel Carrer Ample, girarà a la Plaça de la Solidaritat i tombarà ca a la Rambla Joaquim Ruyra Sud fins arribar a la cruïlla amb el Carrer Doctor Xavier Brunet. L’últim tram el faran a peu pel Passeig de Dintre.

Begur · La Cavalcada de Reis començarà a les 6 de la tarda a l’avinguda Onze de Setembre i transcorrerà pel carrer Ventura Sabater, la plaça de l’Església, la plaça Pella i Forgas, la plaça Paco Font, la plaça de la Vila, la plaça Comas i Ros i el carrer Bonaventura Carreras. Després de la cavalcada i del discurs dels Tres Reis al balcó de l’Ajuntament, s’instal·laran tres campaments reials a la plaça Paco Font (rei Melcior), a la plaça Comas i Ros (rei Gaspar) i a l’entrada de la Casa Vicenç Ferrer Bataller (rei Baltasar).

Bordils · A les 6 de la tarda al campament instal·lat al Parc de les Mimoses es farà la rebuda dels reis. Llavors començarà la cavalcada que anirà pel carrer Montserrat, carrer Creu, Aimerich, Almeda i fins a arribar a la pista vella on està l’Ajuntament i on, després de la salutació Reial, hi haurà xocolata i coca per a tothom.

Caldes de Malavella · La cavalcada començarà a 2/4 de 7 del vespre a la carretera de Llagostera. Seguirà pels carrers Girona, Costa Brava i Barcelona, per tornar a la carretera de Llagostera i seguir pel passeig de Ronda, l’avinguda Sant Maurici, el carrer Nou, la Plaça del Mestre Mas i Ros i la plaça de la Selva.

Calonge · A les 6 de la tarda començarà la cavalcada dels Reis, sortiran del Pavelló d’Esports. El recorregut es farà pel passeig d’Hivern, la plaça de la Concòrdia fins a arribar al carrer Àngel Guimerà. Es rebran els infants als Jardins del Castell, en cas de pluja es farà a l’església Sant Martí.

Campdevànol · A 3/ 4 de 5 Ses Majestats visitaran la Residència de la Gent Gran i 2/4 de 6 visitaran la colònia Pernau. A les 6 començarà la cavalcada que sortirà de l’heliport, llavors aniran fins a la plaça Antoni Maria Claret, entraran pel Pont del Mig i baixaran pel carrer Major i, finalment, arribaran a la plaça de l’Església. Finalment, a 2/4 de 9 els Tres Reis rebran als nens i nenes a la sala Diagonal.

Campllong · La colla de Timbalers i Grallers de Campllong rebran a 2/4 de 7 als Tres Reis d’Orient i els seus patges i faran una passejada pels carrers del poble. Finalment,rebran a tots els nens i nenes a la plaça Catalunya.

Cassà de la Selva · De les 3 a les 6 de la tarda en el Parc de l’Estació Ses Majestats es trobaran en el Campament Reial. A 2/4 de 7 la cavalcada començarà en el Parc de l’Estació i passarà per la rambla Onze de Setembre, el carrer Marina, el passeig Vilaret, el carrer Barraquetes i, finalment, arribarà a la plaça de la Coma.

Castell d’Aro · La cavalcada dels Tres Reis començarà a les 8 de la nit i mantindrà el recorregut habitual: Ses Majestats arribaran per l’Avinguda de la Platja (a partir del carrer Amadeu Vives), travessaran la Plaça Poeta Sitjar, llavors continuaran per la mateixa avinguda i enfilaran a peu les escales per a vianants fins a l’Església de Santa Maria. Tot seguit, retornen fins a la Sala Polivalent, la qual obrirà a partir de 2/4 de 9.

Castelló d’Empúries · A les 4 de la tarda els Reis d’Orient faran una desfilada en vaixell pels canals d’Empuriabrava. A 2/4 de 5 es farà la recepció de Ses Majestats a la Plaça de les Palmeres. A les 7 tindrà lloc la cavalcada reial en el centre històric. Llavors, tindrà lloc l’arribada i la recepció dels Tres Reis a la Basílica de Santa Maria.

Celrà · A 2/4 de 7 s’iniciarà la cavalcada dels Reis a la plaça de la Sardana, ubicada entre La Fàbrica i les Piscines Municipals, i arribarà fins a la plaça Catalunya on es farà una xocolatada.

Figueres · La cavalcada figuerenca començarà a les set de la tarda al carrer Borrassà i passarà per la plaça de la Creu de la Mà, pel carrer Nou, la plaça de la Font Lluminosa, el carrer Castelló, la plaça del Gra, el carrer Rutlla, el carrer Blanch, el carrer Caamaño, la placeta baixa de la Rambala, i finalitzarà a la Rambla on hi haurà un escenari i es farà el parlament reial.

Fortià · A partir de 2/4 de 7 de la tarda, a plaça Catalunya tindrà lloc la cavalcada dels Reis d’Orient.

Girona · De 4 a 6 de la tarda els infants podran acostar-se als tres Campaments Reials, un per cada Rei. Llavors, Ses Majestats iniciaran el recorregut a les 6 de la tarda,sortiran del Camp de Mart, on estarà instal·lat el Campament Reial i passaran per la rotonda i el carrer de Caterina Albert, per la plaça de Prudenci i Bertrana, la plaça de Miquel Palol, el carrer de Mestre Frances Civil, la plaça de Joan Brossa, la plaça de Poeta Marquina, la rotonda de Sant Antoni Maria Claret, el carrer de Joan Maragall, la Plaça Catalunya, l’avinguda Sant Francesc, el carrer de Santa Clara, la plaça Independència, l’avinguda Ramon Folch i, finalment, arribaran a la rotonda del Rellotge per accedir a la Copa on hi haurà un gran acte final. Durant l’acte, el mag Naj-Mandin, acompanyat de la carbonera major, Tem-Noch, dirigirà les 6 bandes musicals participants en la cavalcada per tocar la cançó dels Tres Reis donant la benvinguda a Ses Majestats.

Hostalric · A les 6 de la tarda començarà la cavalcada pels carrers de la vila. El recorregut serà: carretera Girona, avinguda Fortalesa, Via Romana, carrer Major, carrer Raval i carrer Ravalet. A les 8 de la nit arribaran al Centre Cultural Serafí Pitarra on tindrà lloc la recepció de Ses Majestats als nens i nenes d’Hostalric i rodalies.

L’Escala · A ¼ de 7 els Reis d’Orient arribaran en vaixell a la Platja de les Barques. A 2/4 de 7 tindrà lloc la Rua amb tota la Comitiva Reial, anirà des de La Riba fins a l’aparcament de “Ca Les Monges”. A les 8 hi haurà un espectacle màgic, el parlament de l’alcalde i de Ses Majestats. Finalment, a 2/4 de 9 els infants es podran fer fotografies amb els Tres Reis, hi haurà un sorbet màgic i es farà entrega d’una bossa de caramels pels més petits.

L’Estartit · Els Tres Reis arribaran a 2/4 de 7 al Port de l’Estartit. A ¼ de 7, a la Platgeta, hi haurà un castell de focs artificals. Tot seguit, començarà la cavalcada fins al Passeig Marítim i el Campament Reial.

La Bisbal d’Empordà · A les 6 de la tarda tindrà lloc la cavalcada dels Reis. El recorregut serà: carrer Sis d’Octubre de 1896, Avinguda les Voltes, plaça de la Llibertat, Carrer Germans Sitjar, carrer de les Mesures, plaça Major, carrer Santa Maria del Puig i plaça Castell. Alhora, mentre té lloc la cavalcada, també es faran un seguit d’activitats. A les 6 hi haurà el Ball de Gegants Reials que es farà davant de les Voltes, en el carrer Sis d’octubre. A ¼ de 7 tindrà lloc l’arribada dels Reis d’Orient. A 2/4 de 8 es farà el Ball de l’Àliga a la Plaça Major. A les 8 es produirà la rebuda Reial a la plaça del Castell.

La Jonquera · La cavalcada reial començarà a les 6 de la tarda al Carrer Major i, a continuació, es farà la rebuda reial a la sala de la Societat Unió Jonquerenca. La comitiva Reial comptarà amb la participació dels Tambors de l’Albera que amenitzaran la vetllada.

La Vall de Bianya · Està prevista l’arribada dels Reis al Centre Cívic de Bianya a les 6 de la tarda. El recorregut de la cavalcada serà: els carrers Ponent, Formentera, Vicenç Bou, Roureda, Eivissa, la carretera de Camprodon, la carretera d’Olot, Bartomeu Socarrats, Docotr Fleming, Canigó, Garrotxa i Plaça Nova. Es repartirà farro de Bianya i xocolata per a tothom.

Les Planes d’Hostoles · A partir de les 6 de la tarda començarà la cavalcada dels Reis que sortirà del parc de la marieta del Jonquer.

Llafranc · A les 6 de la tarda tindrà lloc l’arribada de Ses Majestats en barca al Port de Llafranc. Després hi haurà una xocolatada popular a la plaça del Promontori.

Llanars · A les 7 de la tarda els Reis d’Orient arribaran amb camells. El Xarop de Canya acompanyarà la cavalcada. Adoració dels nens i nenes al Campament situat al Camp del Toro.

Llagostera · A les 7 de la tarda Ses Majestats començaran la desfilada a l’avinguda de l’Esport i continuaran pel passeig Romeu, el carrer Pau Casals, el passeig Pompeu Fabra, el carrer Fivaller, el carrer Jaume I i la Plaça Catalunya on tindrà lloc la recpeció reial.

Lloret de Mar · A les 5 de la tarda els reis arribaran al Museu del Mar. Des d’allà es dirigiran a l’Ajuntament de Lloret on les autoritats els lliuraran el pa i la sal com a símbol d’agraïment i hospitalitat, des d’allà saludaran als més petits des del balcó i llavors s’iniciarà a la cavalcada de Reis fins al Pavelló Municipal.

Navata · Els Reis d’Orient arribaran a la vila a les 8 per la carretera d’Olot.

Olot · Els Reis sortiran de la plaça Clarà, passaran per l’Escola Pia, pels carrers Camil Mulleras, Serra i Ginesta, i Major, i arribaran al Firal Petit.

Palafrugell · Després de l’arribada a Llafranc Ses Majestats arribaran a Palafrugell al damunt de les tradicionals carrosses. La cavalcada s’iniciarà a les 5 de la tarda pels carrers més cèntrics de Palafrugell. El punt de sortida serà la plaça del Sol i desfilaran pels carrers Torres i Jonama i Pi i Margall, fins a l’arribada a la plaça de l’Ermengarda. Els parlaments de Ses Majestats es faran al balcó del Museu del Suro de Catalunya i llavors tindrà lloc la recpeció reial a La Fàbrica de Joguines. També hi haurà un espectacle d’animació a la plaça de Can Mario i es repartirà xocolata desfeta per a tots els nens i nenes.

Palamós · A ¾ de 6, a la zona Estenedor de xarxes, hi haurà un espectacle de làser nadalenc amb música que rebrà als tres reis quan arribin al Moll Vell, a les 6. L’Orquestra de Reis farà la benvinguda abans de les salutacions i el discurs. A les 7 de la tarda començarà la cavalcada que seguirà el trajecte de cada any, de l’Avinguda d’Àngel Guimerà, a Sant Joan fins a la plaça de la Vila. A ¾ de 8, a l’església de Santa Maria,els Reis d’Orient faran l’acte d’adoració a l’Infant i a les 8 saludaran personalment a tota la mainada que es vulgui apropar al Teatre La Gorga.

Pals · A partir de les 6 de la tarda hi haurà la rua dels Reis Mags pels carrers Enginyer Algarra, Samària, Pere Coll, Abeurador i Ca la Pruna. A ¾ de 7 hi haurà el Campament Reial a la plaça Major i pels carrers del recinte gòtic i a ¼ de 8 tindrà lloc la recepció reial a la plaça Major.

Parlavà · La rebuda dels Reis de l’Orient començarà a dos quarts de set del vespre a la plaça de Fonolleres. Una hora més tard, Ses Magestats es traslladaran fins a Parlavà (la font) i acabaran la jornada a l’església on faran els parlaments.

Peralada · Els Tres Reis d’Orient aniran acompanyats de la batucada Maracuya. Primer aniran a les 6 de la tarda a Vilanova de la Muga i a 2/4 de 8 a Peralada per diversos carrers del centre de la vila.

Platja d’Aro · La cavalcada s’iniciarà a les 6 de la tarda al carrer Juli Garreta, i continuaran direcció nord per l’avinguda de S’Agaró, l’avinguda Castell d’Aro, per finalitzar al Palau d’Esports i Congressos que obrirà a les 7 de la tarda.

Puigcerdà · Entre cinc i sis de la tarda, els tres reis visitaran el local social de Vilallobent. A dos quarts de set, arrencarà la cavalcada que sortirà de l’estació i recorrerà els carrers de la vila. Ses Majestats d’Orient visitaran l’Ajuntament i al final de la cavalcada els infants podran lliurar les seves cartes i rebran un obsequi.

Quart · A 2/4 de 5 els nens i nenes podran anar al Campament Reial instal·lat al Local Social, allà podran fer tallers de corones, escriure la carta als reis, decoració de galetes i pintar-se la cara. Llavors hi haura una xocolatada amb melindros. A 2/4 de 6 tindrà lloc l’arribada i el pregó de Ses Majestats i, a continuació, els Reis d’Orient rebran els infants del municipi a les Carpes Reials. A les 7, finalment, s’iniciarà la cavalcada reial pel municipi.

Ripoll · Els Reis arribaran a les 6 de la tarda per la carretera de Barcelona. El recorregut de la cavalcada serà: carretera de Barcelona, passeig Ragull, carrer Macià Bonaplata, carretera d’Olot, carrer Indústria, carrer Tarragona, carrer del Progrés, carrer Macià Bonaplata, plaça Gran, plaça Sant Eudald, carrer Sant Pere i plaça Abat Oliba. Després de la rebuda i els parlaments a la plaça de l’Ajuntament, els Reis de l’Orient s’encaminaran al claustre del monestir a fi de rebre les cartes dels infants.

Riudellots · A les 7 de la tarda s’iniciarà la cavalcada que sortirà de l’Avinguda Països Catalans, continuarà per la baixada de les Acàcies, carrer Major i fins a la plaça de l’Església.Hi haurà xocolatada per a tothom.

Roses · A les 7 de la tarda començarà la cavalcada de Ses Majestats. El recorregut serà: de la rotonda de l’Oficina de Turisme,- avinguda de Rhode , avinguda Jaume I i el carrer dels Pescadors. Tot seguit, a la plaça de Frederic Rahola, tindrà lloc el parlament dels Reis i la recepció de Ses Majestats als nens i nenes.

Salt · Aquest any el recorregut és a la inversa del de l’any passat. La cavalcada començarà a les set de la tarda a la Plaça U d’Octubre i seguiran pel carrer Sant Antoni, travessia Santa Eugènia, carrer Major, carrer Mercè Rodoreda i arribada al carrer Miquel Martí i Pol.

Santa Coloma de Farners · La calvacada començarà a les 6 de la tarda al carrer Camprodon i, des d’allà, es passarà pels carrers San Sebastià, Noguer, Anselm Clavé, Lluís Món, la plaça Farners, Major, Jacint Verdaguer i el passeig Sant Salvador. Després de la desfilada els Tres Reis recolliran, a l’Ajuntament, les claus que obren les portes de totes les llars. Des del balcó del consistori dirigiran unes paraules. Just després, a la plaça del Firal recolliran les cartes de tots els nens i nenes amb tots desitjos. Els assistents podran degustar xocolata desfeta. Es calcula que els Reis d’Orient repartiran, acompanyats d’una comitiva de patges reials, prop de 900 kg de caramels i 100 de carbó.

Santa Cristina d’Aro · A 2/4 de 7 la cavalcada reial sortirà de la plaça Pedró i farà una rua pels carrers del poble, s’aturarà a l’església on hi haurà l’adoració del nou Nat, i continuarà per l’avinguda de l’Església, el carrer Pere Geronès, el carrer Teulera i arribarà a la plaça Mn. Baldiri Reixac, on hi haurà instal·lat el campament Reial, i on finalitzarà la rua amb el repartiment d’obsequis per a tots els infants.

Sant Hilari Sacalm · La cavalcada reial començarà a les 6 de la tarda a la rotonda del Mil·lenari i arribarà fins a la plaça de l’Església.

Sant Feliu de Guíxols · La cavalcada de Ses Majestats començarà a les 7 de la tarda. El recorregut serà: Des de la zona esportiva Vilartagues, per la carretera Girona, la Rambla i fins a arribar al passeig del Mar. A continuació tindrà lloc un acte de Benvinguda i el lliurament de les claus de la ciutat als Tres Reis, a és d’un espectacle audiovisual i la recollida de cartes a la plaça Mercat, davant de l’Ajuntament.

Sant Feliu de Pallerols · A partir de les 7 de la tarda els Tres Reis d’Orient arribaran a la Plaça del Soler i començarà la cavalcada que passarà pel carrer de l’Horta, l’avinguda Viola, el carrer Lloreç Espígol, la Plaça Església i fins a la Plaça El Firal. Una vegada aquí, seran rebuts pels patges reials i per les autoritats i pujaran als seus trons per rebre a tots els nens i nenes que hagin vingut a esperar-los.

Sant Gregori · A 2/4 de 8 començarà el recorregut de la cavalcada de Ses Majestats. S’iniciarà a l’avinguda de Girona, passarà pel carrer Montseny, pel carrer de Baix, pel carrer Bruguera i per la plaça Francesc Macià. A l’arribar al destí es farà la recpeció de Ses Majestats i hi haurà xocolatada per a tothom.

Sant Joan de les Abadesses · Com és tradició, els Reis d’Orient entraran a la vila pel pont Nou, a partir de 2/4 de 7. Llavors es donarà inici de la cavalcada que sortirà del pont Nou i passarà pel carrer Comella, la carretera Camprodon, els carrers Mestre Andreu i Pere Rovira, la plaça Torres i Bages, el passeig comte Guifré, el carrer Major i finalitzarà a la Plaça Major.

Sant Pau de Segúries · A les 5 de la tarda, en el Molí, hi haurà un espectacle infantil a càrrec de Fefe i Cia. Llavors, a partir de les 7 de la tarda, començarà la cavalcada de Reis pels carrers de la vila.

Sant Pere Pescador · A 2/4 de 7 Ses Majestats arribaran al poble pel riu Fluvià i es farà la seva benvinguda sota el Pont 1 d’Octubre. Llavors començarà la cavalcada en carrossa reial que sortirà del pàrquing de l’escola, passarà pel carrer del Carme, el carrer Verge del Portalet i el carrer Delícies. Finalment, en el Centre Cívic tindrà lloc els parlaments i el repartiment de joguines. En el Centre Cívic també hi haurà instal·lat el campament reial.

Setcases · A les 7 de la tarda els Reis d’Orient arribaran a la vila pel camí de Vall-llobre. Es farà una benvinguda a l’Església de Sant Miquel i, seguidament, es farà la recepció de tots els infants a la sala dels estudis.

Torroella de Montrgrí · De les 11 del matí a les 2 del migdia hi haurà el taller reial del fanalet a la plaça Pere Rigau. També des de les 11 del matí i fins a les 4 de la tarda a la plaça de la Vila els carters reials recolliran les cartes. A la 1 del migdia a la Capella de Sant Antoni es farà el lliurament de premis del XVIè Concurs de Dibuixos de Cartells de Reis. A ¼ de 8 en el passeig de Catalunya es farà un castell de Focs per donar-li la benvinguda a Ses Majestats. Finalment, quan acabi el castell de foc, començarà la cavalcada dels Tres Reis pels carrers de Torroella de Montgrí i fins a la plaça de la Vila.

Verges · A les 11 del matí, a la plaça Major hi haurà la bústia reial i un espai de jocs tradicional. A les 6 de la tarda, els Reis d’Orient arriben a la plaça 11 de setembre i faran un recorregut fins la placeta de l’1 d’octubre.

Vilablareix · La comitiva reial sortirà de la Plaça de la Llibertat a les 6 de la tarda, passejarà per diferents carrers del poble fins a arribar a la Plaça Perelló.

Vilafant · A partir de les 11 del matí i fins a 2/4 de 2 els infants podran portar les cartes al Campament Reial, que s’instal·larà al pavelló, i també podran veure als patges dels Reis d’Orient. A les 5 de la tarda hi haurà l’Estabila i el Pessebre vivent en el pavelló amb els pastors. Llavors, començarà la cavalcada que sortirà a les 6 de la tarda de l’Escola Sol I Vent, i que aribarà a ¾ de 8 al pavelló, on es farà la recpeció dels Reis d’Orient.