L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, no es presentarà a les eleccions municipals del mes de maig per optar al que hauria estat, en cas de guanyar, el seu quart mandat. La renúncia de Piñeira deixa la candidatura de Junts sense el seu primer cap de cartell electoral i, mentre no la formació no trobi una altra cara visible, aplana el camí als altres dos candidats que sí que han anunciat la seva presència a les urnes: Francesc Armengol (Futur per Puigcerdà) i Joan Manel Serra (ERC).

Piñeira va anunciar la seva decisió dilluns al vespre i va al·legar la necessitat d’agafar-se un període de descans de la primera línia política local. L’alcalde de Puigcerdà va estar acompanyat en l’anunci del president de Junts a nivell nacional, Jordi Turull, i el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, estret col·laborador de Piñeira donada la seva condició, també, de vicepresident de l’ens provincial. El batlle de la capital cerdana, que ho és des del 2011, va remarcar que està plenament convençut de la decisió i que en certa manera sent que ha arribat l’hora de deixar passar altres lideratges a la formació política local. Junts per Puigcerdà obre ara unes setmanes d’incertesa a l’espera de poder anunciar el seu cap de cartell. Turull va apuntar que la formació treballa amb la intenció d’anunciar-lo el més aviat possible, tot admetent que l’ideal hauria estat que Piñeira continués.