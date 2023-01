En qüestió de nacionalitats, l'aeroport de Girona ha recuperat la normalitat després de la pandèmia i els turistes britànics han tornat a suposar el principal mercat a Vilobí d'Onyar, operat sobretot per Ryanair i Jet2. Durant el 2022, van aterrar a les comarques gironines un total de 360.955 passatgers procedents del Regne Unit, mentre que en segon lloc es van situar els alemanys, amb un volum de 221.487 persones. La tercera posició va ser per al turisme holandès -pel qual la companyia Transavia ha fet una forta aposta-, amb 144.310 persones. A continuació hi ha els belgues (134.139 viatgers), els italians (122.452), irlandesos (120.953) i polacs (107.296).

Tot i això, si s'observen quins són els aeroports de destí més habituals per als viatgers de Girona, la primera posició és per a Brussel·les-Charleroi (104.168 persones), seguit de Londres-Stansted (101.560 viatgers) i Pisa (82.995). Més mercaderies Malgrat que el nombre de viatgers no s'ha recuperat, el transport de mercaderies sí que ha augmentat a Girona. Durant el 2022 es van transportar 163.314 persones, el que representa un creixement del 56,3% respecte l'any passat i de fins a un 108,8% en relació al 2019. L'aterratge de l'Antonov 124 -un dels avions de càrrega més gran del món-, el passat mes de setembre, ha contribuït molt a aquest increment de les mercaderies.