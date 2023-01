L'alcaldable de JxCat a Girona, Gemma Geis, assegura que està "física i mentalment com una moto" per guanyar les eleccions municipals a la ciutat, el proper 28 de maig. Durant la seva intervenció en la convenció municipalista que el partit està celebrant aquesta tarda a l'Auditori de la Mercè de Girona, Geis ha defensat que, a nivell d'independència, "que guanyi Junts és una base necessària per al país". Però no només es tracta d'independència, ha advertit, sinó també de gestionar el dia a dia de la gent. "Si volem aconseguir la confiança per fer la independència, la gent també ens ha de donar la confiança per a la gestió diària", ha indicat. És per això que ha garantit que es "deixarà la pell" per Girona, "i que si cal faré setze hores al dia per mantenir el llegat de Junts a la ciutat". "Som els més progressistes, els que veiem un futur i no ens fan por les transformacions", ha assenyalat.

La gestió diària i el compromís amb la independència són els dos elements que Junts reivindica a l'hora d'afrontar aquestes eleccions municipals. Així ho ha indicat també l'encara alcaldessa de Girona, Marta Madrenas: "Som els que defensem la independència de Catalunya. I què té a veure això amb les municipals? Doncs molt, perquè pensem, per exemple, que un 25% del dèficit fiscal podria anar als ajuntaments i millorar així el dia a dia dels municipis", ha indicat. Tot i això, però, Madrenas també ha subratllat la importància de la gestió: "És imprescindible, i aconseguir reptes i transformacions és també part del nostre valor", ha assenyalat l'alcaldessa. A més, també ha defensat que els membres de Junts "som gent coherent, com hem demostrat amb decisions molt importants al Govern. Fem allò que diem, amb rigor, solvència, empenta i compromís". La presidenta de Junts a la vegueria de Girona, Maria Àngels Planas, ha deixat clar que Junts vol continuar essent "la primera força municipalista a les comarques gironines". "De la força dels ajuntaments, gran i petits, en dependran les polítiques del dia a dia. Perquè som els que estem a primera fila, i ho continuarem estant", ha garantit. Gemma Geis, escollida candidata de Junts a l'alcaldia de Girona Mentrestant, la presidenta del partit, Laura Borràs, ha indicat que en aquestes municipals Junts demostrarà que "el procés no s'ha acabat", ja que, segons ha advertit, no estan "rendits ni acabats". Borràs també ha posat de manifest la importància que té la base municipalista en el procés independentista, ja que les dues coses, al seu parer, estan íntimament entrelligades: "Difícilment resoldrem els problemes de la nostra gent si no podem aconseguir la independència del país. La independència és progrés, futur i benestar", ha garantit. Borràs també ha defensat la sortida de Junts del Govern, tot llançant alguns dards a Esquerra: "Nosaltres podrem mirar als ulls als nostres electors, perquè hem complert amb la nostra paraula", ha indicat. "Us imagineu la cara que tindríem si ens haguéssim quedat dins del Govern, amb uns socis que estaven treballant en la reforma del codi penal per poder extradir el presdident Puigdemont? S'està fent una desjudicialització selectiva", ha lamentat. Finalment, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha reconegut que l'alcaldia de Girona "trascendeix" la ciutat, ja que és un municipi de ferència per a Junts al conjunt de Catalunya. Turull ha deixat clar que l'eslògan del partit, "Gent de debò", no és "banal", ja que "quan nosaltres diem una cosa, la fem, no enganyem". Turull assegura que el que mou Junts "és aconseguir la llibertat d'aquest país", i ha reivindicat la política municipal per ser útils a la gent. "Si volem tornar a culminar allò que vam fer a l'octubre, les municipals ens han d'anar molt bé", ha conclòs.