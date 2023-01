Ahir es va iniciar el desviament de trànsit de la C-66 en direcció a Olot entre els enllaços de Banyoles Estany/Melianta i Serinyà.

Durant tres mesos, els vehicles hauran de passar per la C-150a. Aquest desviament obligarà a modificar el trànsit per la zona del pavelló de La Draga per tal de facilitar la circulació dels vehicles que vinguin desviats de la variant. En aquest sentit, es modificarà temporalment la senyalització per donar prioritat als vehicles que surtin de la variant per tal de facilitar la fluïdesa en aquesta zona de la ciutat. Els vehicles que circulin per la C-66 en sentit Girona, ho continuaran fent per la mateixa variant utilitzant un sol carril habilitat. D’altra banda, les obres a la variant obliguen també a tallar el trànsit de vehicles en els dos sentits de la circulació de l’enllaç Banyoles Est, a l’alçada dels barris de Canaleta i Can Puig. Els usuaris hauran d’accedir a la variant per altres enllaços com el de Puigpalter/Can Puig o el de Banyoles Estany. Aquestes modificacions de la circulació coincideixen en el temps amb uns treballs de reposició d’asfalt s’estan fent a l’altura de Cornellà del Terri.

Les obres de millora en la seguretat de la variant de Banyoles, i que està previst que finalitzin aquesta primavera, han comportat complicacions en el trànsit amb desviaments, talls parcials i aturades continuades de la circulació afectant a molts conductors a qui no els ha quedat més que resignar-se. A més, i durant aquest període d’obres, la C-66 ha registrat diferents accidents de trànsit que de retruc, han obligat a traslladar tot el trànsit per l’interior de Banyoles i Mata ocasionant importants col·lapses.

El projecte de reforma de la c-66 a la variant de Banyoles afecta un tram de 8,5 quilòmetres que va del polígon industrial de Pont Xetmar, a Cornellà del Terri, fins a la zona de les coves de Serinyà. Aquesta obra, llargament reclamada pel territori, contempla l’ampliació de diferents trams que combinen el sistema de carrils (2+1) i que facilitaran els avançaments amb un eixamplament de la calçada en determinats trams i també l’allargament dels carrils d’incorporació i sortida per a millorar-ne la seguretat. La via comptarà també amb un mur de formigó a la mitjana entre els dos sentits de la marxa per a evitar els xocs frontals. La variant de Banyoles, que va ser construïda a principis dels anys noranta en motiu dels Jocs Olímpics, suporta el pas de 28.000 vehicles diaris.