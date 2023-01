Girona va respondre ahir amb èxit de convocatòria la crida del Banc de Sang i Teixits en la primera jornada de Marató de Donants de Sang, que va tenir com a escenari el Saló de Descans del Teatre Municipal. Segons dades oficials, es van obtenir un total de 59 donacions, mentre que hi va haver quatre persones que es van oferir però al final no van poder donar sang. Seguidament, es van registrar quatre persones que donaven sang per primera vegada i una persona es va apuntar al registre de donants de medul·la òssia (REDMO). La campanya del Banc de Sang s’allargarà a tot Catalunya fins divendres de la setmana que ve per tal de remuntar les reserves després de Nadal.