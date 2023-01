La «bicicletada de Reis» de Mou-te en bici recupera el carrer per a la mainada

La Plataforma cívica per l’ús de la bicicleta i per la mobilitat sostenible Mou-te en Bici va recuperar ahir el carrer per la mainada amb la ja popular bicicletada de Reis. L’objectiu és que «almenys, per un dia, recuperem els carrers per a la mainada i estrenem les bicicletes que els Reis d’Orient ens hagin portat». Es tracta d’una pedalada urbana per a la mainada i la gent gran on també es va servir una xocolatada i un espectacle infantil per a nens i grans.

La passejada ciclista va sortir de la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba, pels carrers de la Rutlla, la Creu, del Carme i la plaça Catalunya,la plaça del Vi. Va recórrer el barri vell fins al giratori de la Copa i va tornar per la Gran Via de Jaume I, la plaça del Marquès de Camps, carrer Santa Eugènia, Poeta Marquina, Pare Claret, i Joan Maragall fins a la plaça Francesc Calvet i Rubalcaba.