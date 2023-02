Els lletrats de l'administració de justícia (LAJ) gironins han fet una penjada de togues aquest matí als jutjats de Girona. Després d'una setmana de vaga, iniciada el 24 de febrer per reclamar millores retributives i laborals, els lletrats mantenen la protesta i critiquen que el Ministeri de Justícia no hagi fet "cap pas" per desencallar la situació, que manté els jutjats paralitzats.

De moment, ambdues parts no han acostat posicions. "El Ministeri no ha fet cap pas, i els pocs que ha fet se'ls podria haver estalviat perquè han servit per insultar-nos: ens han tractat de colpistes i d'enemics del poble", explica Jaume Herraiz, membre de la junta executiva del Col·legi Nacional de Lletrats de l’Administració de Justícia. Tot i que avui ja vuit dies que els lletrats han iniciat la vaga indefinida, el Ministeri encara no s'ha assegut a negociar amb el Comitè de Vaga.

Pel que fa a l'adhesió a la vaga, es manté estable. A la província de Girona avui han treballat el 40% dels lletrats d'una plantilla de 68, tenint en compte la quota de serveis mínims (20%) que s'ha de complir.

"Sembla que al Ministeri no li importi gens que tot estigui paralitzat, que no es pagui a ningú, que s'aturin subhastes, desnonaments o judicis", critica el lletrat. Amb tot, assegura que de moment no es plantegen desconvocar la vaga: "seguirem en la mateixa línia, no és només una qüestió de retribucions, sinó que estem emprenyats amb la desconsideració i falta de respecte del Ministeri", conclou.