L'Ajuntament d'Olot ha rebut 1,25 milions d'euros dels fons Next Generation de la Unió Europea per reformar la residència Sant Jaume del municipi. El projecte costa 2,07 milions i l'ajuntament assumirà la diferència per tirar endavant l'obra. De moment, ja s'han invertit 1,7 milions d'euros en la reforma d'aquest geriàtric i fins ara s'havia assumit tot el projecte amb fons de la Fundació Antic Hospital i la Generalitat. La nova fase preveu la rehabilitació per unitats de convivència dels residents, la millora de les habitacions i espais comuns a la segona planta. Hi haurà dues unitats de convivència amb capacitat de 32 persones.

La residència de Sant Jaume d'Olot manté el projecte de crear unitats de convivència pels residents amb l'objectiu de generar el sentiment de casa. Això es fa a partir de construcció d'habitacions i d'espais comuns on els residents poden trobar-se i compartir vivències. Ara, la residència preveu tirar endavant dues unitats de convivència a la segona planta. Aquesta reforma comptarà amb una ajuda dels fons europeus Next Generation, que subvencionaran més de la meitat del cost de l'obra. Si bé la reforma costarà 2,07 milions d'euros, la capital garrotxina rebrà 1,25 milions de la UE. La resta (uns 750.000 euros) ho assumirà l'Ajuntament d'Olot. La reforma de la residència Sant Jaume preveu la rehabilitació d’unitats de convivència, la millora d’habitacions i espais comuns de la segona planta. Permetrà posar al dia les instal·lacions rehabilitant els espais comuns i convertint en dues unitats de convivència amb capacitat per a 32 places. La que pròximament s'iniciarà és una nova fase de millora de la residència Sant Jaume on ja s'hi han executat obres per valor d'1,7 milions. Fins ara s'han assumit amb fons propis de la Fundació Antic Hospital Sant Jaume i la Generalitat a través del conveni de les entitats financeres amb la Caixa i que han permès reformar l’edifici, establint un nou accés des del pati de l’antic Hospital, millorar la climatització, instal·lar un nou ascensor i noves mesures de seguretat, posar en marxa la primera unitat de convivència (17 places) formada per uns espais personalitzats i moderns, on l'usuari pot decidir en cada moment com és el seu dia a dia. La residència Montsacopa es queda fora Per altra banda, la reforma de la residència Montsacopa no s'ha inclòs en el llistat de projectes seleccionats per rebre la subvenció. Malgrat tot, l'Ajuntament d'Olot i el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa han tancat un acord per fer les obres amb fons propis. Abans de l'estiu, s'actuarà en la millora del confort dels residents instal·lant una nova climatització a les plantes i, més endavant, s'instal·laran plaques solars seguint la voluntat municipal de reduir la despesa energètica i potenciar l'ús d’energies renovables. L'edifici està format per sis plantes amb una superfície útil total de 4.929 m2 i, en resum, el total del cost del projecte ascendeix a 293.750,04 €. La residència Montsacopa es va inaugurar el 22 de maig de 1995. Al principi oferia el servei de residència assistida amb 79 places i, amb els anys, ha ampliat els serveis per tal de donar resposta a les necessitats assistencials de la gent gran de la comarca.