JxCat ha presentat 97 esmenes als pressupostos de la Generalitat per a les comarques gironines. Entre elleses demana un milió d’euros per poder tirar endavant la segona fase del Centre Cultural del Modern a Girona, un milió més per per a l’execució de les obres de sanejament per part de l’Agència Catalana de l’Aigua a Besalú o 1,2 milions per la redacció del projecte i construcció o millora de les estacions depuradores d’aigües residuals d’Albanyà, Cassà de la Selva, Juià, Bordils i Caldes de Malavella. L’alcaldessa de Girona i diputada Marta Madrenas, i el president del grup parlamentari de Junts al Parlament, Albert Batet, les han presentat en una roda de premsa a Girona.

El pressupost de la Generalitat a Girona: les inversions comarca a comarca En matèria de drets i cohesió social, Madrenas ha destacat la partida de 950.000 d’euros destinada a educació, amb noves construccions, ampliacions o remodelacions d’equipaments educatius. També ha impulsat una esmena per rehabilitar l’escola comarcal d’educació especial el Ventijol de Blanes, amb una partida de 50.000 euros. Pel que fa a drets socials, han registrat esmenes per reforçar l’atenció primària amb 300.000 euros per la redacció del projecte i construcció, ampliació o millora dels CAP a Girona, amb el Nou Cap de l’Eixample de Girona, Santa Coloma de Farners, i Palafrugell. En el capítol de mobilitat, Madrenas ha ressaltat l’execució del nou baixador del tren a Girona Nord, al Pont Major, per un import de 15.000 euros.