La Diputació de Girona ha aportat, entre l’any passat i aquest, gairebé 15 milions d’euros addicionals als ens locals per tal que puguin fer front a l’actual conjuntura econòmica, i molt especialment a la inflació. La convocatòria per a aquest 2023, que ja s'ha obert i que es tancarà el proper 31 de març, està dotada amb 7,5 milions: set per als ajuntaments i 400.000 per als consells comarcals, que signifiquen la mateixa quantitat que l’any passat. Per tant, sumant els dos s’arriba a 14,8 milions d’euros.

«És un fons que no s’havia creat mai i que decidim impulsar per contribuir a la recuperació econòmica de la demarcació i per fer front a l’increment de les despeses municipals, motivades per la inflació, i especialment per l’augment del cost de l’energia», ha explicat el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer. Mínim de 20.000 euros La particularitat d’aquest fons és que tots els ajuntaments gironins que presentin la sol·licitud rebran, com a mínim, 20.000 euros. Tots parteixen d’un import fix determinat pel nombre d’habitats i que dona prioritat als municipis més petits. A més, s’hi haurà d’afegir un import variable en funció de la població i de tres criteris socials: l’índex d’atur, l’envelliment de la població i el seu nivell de renda. Pel que fa als consells comarcals, cadascun rebrà un import fix de 20.000 euros i un de variable en funció de certs elements.