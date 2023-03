La Comissió contra la Violència Masclista i per la Igualtat del Col·legi de l'Advocacia de Girona (ICAG) celebra el 8 de març fent esment a la paritat de l'advocacia gironina. A través d'un comunicat, la Comissió posa en relleu "aquelles advocades que van fer-se espais en un món d'homes fins a arribar al que tenim ara", subratllen.

L'advocacia gironina va introduir la primera dona l'any 1953, i fins als anys 90 la presència femenina va ser "molt minsa", segons recorda la Comissió. De fet, l'any 1980 només un 3,2% dels col·legiats eren dones. L'any 2000 la xifra era d'un 25,2%, i l'any 2023 ja representen el 46,7% de les persones col·legiades a l'ICAG.

Pel que fa als llocs de responsabilitat, la Comissió indica que la primera dona advocada que va formar part del màxim òrgan de representació del Col·legi va ser l'any 1995. Actualment, la representació dels membres de la Junta de Govern és paritària i ja està "en consonància" amb la presència de les dones en el col·lectiu.

La Comissió acaba donant les gràcies a "totes aquelles advocades que han transformat la societat, que impulsen projectes, que han treballat de valent per fer-se presents al món jurídic". En últim lloc, insta a "no oblidar que la paritat aconseguida en el nostre entorn no és una realitat a tota la societat".