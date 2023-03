Des de fa uns dies, s'està en un lloc provisional. Però aviat també n'haurà de marxar. Amb ella, haurà d'endur-se les 300 aus exòtiques que té repartides en gàbies, i que ja ha hagut d'anar traslladant d'un lloc a un altre. Són ocells abandonats, que han patit maltractaments o de qui els seus propietaris se n'han hagut de desprendre perquè no els podien tenir a casa. Des de la seva entitat, la protectora Ave Fénix, Gladys Freginals fa anys que té cura de tots ells. Però ara es troba en un carreró sense sortida i assegura que se sent "desemparada" per les administracions. Lamenta que Generalitat i ajuntaments l'hagin deixat "de la mà de Déu" i clama per poder trobar un lloc on establir-se. Les traves administratives, però, no li posen fàcil.

Nascuda l'any 2000, la protectora Ave Fénix té cura de tota mena d'aus exòtiques. La majoria, originàries de Sud-Amèrica o l'Àfrica. Al seu darrere hi ha una barcelonina de 62 anys, Gladys Freginals, que en fa trenta va establir-se a les comarques gironines.

Amb els anys, l'associació ha acollit nombrosos ocells psitàcids de diferents espècies. Hi ha agapornis, cacatues guacamais, lloros grisos cua vermells, aratingues sol o nimfes. També, canaris i periquitos. Són aus que han arribat fins aquí des d'arreu de l'estat espanyol per diferents vies. A algunes, les han abandonades. A d'altres, fins i tot, maltractades (com un ocell exòtic que Freginals va rescatar de dins un contenidor amb les potes seccionades).

També n'hi ha que han arribat a la protectora arran de comisos per tràfic il·legal d'aus exòtiques. I un altre grup, provenen de donacions o de propietaris que se n'han hagut de desprendre. "Bé sigui arran d'un divorci, perquè no se'n podien fer càrrec o perquè les tenien dins un pis i molestaven el veïnat", explica Freginals.

Ara mateix, ella té cura de 300 aus exòtiques. Però des de fa uns mesos, Freginals està passant per un autèntic viacrucis, perquè no troba lloc on establir-se i veu com se li tanquen totes les portes. En els darrers cinc anys, la protectora Ave Fénix havia estat en uns terrenys de Porqueres, al Pla de l'Estany, que tenen el títol de nucli zoològic. Però a finals de setembre, es va acabar el contracte.

Des d'aleshores, Freginals està buscant un lloc on poder traslladar tots els ocells. I fins ara, no l'ha trobat. Durant un temps va estar de lloguer, però li van triplicar el preu gairebé de la nit al dia i va haver-ne de marxar. A finals de l'any passat, explica que va trobar un terreny "ideal" de 2.500 metres quadrats a Lloret de Mar, que li cedien gratuïtament. Però va haver de desestimar-lo.

Tot i que l'Ajuntament va mostrar-s'hi predisposat, al final les traves administratives van acabar imposant-se. El motiu: que l'actual POUM de Lloret de Mar no permet que al municipi hi hagi nuclis zoològics (condició sine qua non perquè una associació com Ave Fénix pugui establir-s'hi).

Instal·lacions provisionals

Ara per ara, Freginals s'està en un lloc provisional que, per prudència, prefereix no desvetllar on és. I tot i no haver-ho dit, fa dos dies que s'ha trobat una gàbia a la porta amb més ocells exòtics abandonats. A dins, hi havia tres nimfes. D'aquí, però, admet que n'haurà de marxar en breu -com a molt, en un mes- perquè l'ha aconseguit com a favor.

Per l'exterior i en un porxo, hi té diferents gàbies i xarxes. És tot allò que ha hagut de desmuntar a correcuita dels diferents llocs. Part dels ocells psitàcids -com els agapornis o les aratingues- viuen en dues gàbies relativament grans. Però encara n'hi ha molts d'altres que no tenen lloc, i ara per ara s'han d'estar en d'altres de més petites.

"No trobo qui em faci costat"

Gladys Freginals diu que se sent "desemparada" i lamenta que Generalitat i ajuntaments l'hagin deixada "de la mà de Déu". Explica que ha enviat correus electrònics a més d'una vintena de consistoris, però que amb la gran majoria ha obtingut el silenci com a resposta. També ha trucat a zoològics, hotels o càmpings. "He parlat amb tots els Departaments de la Generalitat i la gran majoria d'ajuntaments no em contesten; no trobo qui em faci costat i realment ja no sé què més fer", diu la fundadora d'Ave Fénix.

Fins i tot, ha intentat comprar algun terreny on poder establir-s'hi. Però a banda del preu, que no pot assumir, novament aquí es troba amb les dificultats burocràtiques. Perquè no totes les finques rústiques són aptes per poder acollir l'activitat d'una protectora com la seva.

A més, també s'han de tenir en compte les despeses per mantenir les aus exòtiques. Deixant de banda el menjar, la revisió veterinària de cada ocell que arriba a l'entitat costa 90 euros. Actualment, Ave Fénix compta amb 38 socis -n'havia arribat a tenir més d'un centenar- que paguen una quota de 50 euros anuals. En el cas d'aquells propietaris que li fan arribar ocells perquè no els poden mantenir, Freginals demana uns 120 euros anuals per fer-se'n càrrec. "Però la majoria d'ells, al cap d'un any, deixen de pagar", lamenta.

Centres d'acollida

El Departament d'Acció Climàtica explica que la potestat de decidir si un municipi té o no nuclis zoològics correspon als ajuntaments. És a posteriori, un cop ho recull el POUM, quan la Generalitat mira si es compleixen les condicions perquè una determinada activitat en tingui la llicència.

En el cas de la protectora Ave Fénix, el Departament concreta que se li va donar a Freginals el contacte de dos centres de Catalunya que acullen aus exòtiques, per si mentrestant hi volia portar els ocells. Es va desestimar, això sí, la petició que ella va fer per traslladar-los en un centre de recuperació de fauna, com el de Torreferrusa (a Santa Perpètua de Mogoda), perquè aquí s'hi tracten espècies autòctones protegides -i no exòtiques- i per raons de "bioseguretat" (ja que es podrien comprometre els animals que hi ha actualment).

Per la seva banda, l'Ajuntament de Lloret de Mar explica que l'actual POUM no permet que hi hagi nuclis zoològics al municipi. "La compatibilitat urbanística és el primer que comprovem", precisen fonts municipals. El consistori avança que s'està a punt de revisar el planejament urbanístic, i que aquí s'hi podria contemplar que Lloret pugui tenir nuclis zoològics. "Però davant la immediatesa que exigia la protectora Ave Fénix, no li hem pogut donar resposta", concreten les mateixes fonts.

"Jo no vull tancar la protectora"

Gladys Freginals no vol desfer-se dels ocells exòtics que ha acollit durant tants anys. "Jo no vull tancar la protectora; fa temps que demano poder tenir un lloc adequat, perquè no el trobo o no deixen establir-m'hi", lamenta. Explica que el seu desig és poder tenir unes instal·lacions condicionades, per obrir-les a la ciutadania i també fer-hi visites escolars.

"On vaig? Què faig amb els ocells? Els allibero? Els regalo? Els deixo davant la porta d'algun servei de la Generalitat? Jo només reclamo que em donin un cop de mà", conclou. Mentrestant, admet, els continus anar i venir causen estrès a les aus exòtiques. I algunes d'elles, no han superat el trasbals.