El Departament d'Acció Climàtica i l'ACA han ordenat pescar i sacrificar els peixos del pantà de Sau. "Si no fem res i no plou, moriran igualment", ha dit el responsable d'Invasores, Jordi Ruiz, amb la conseqüència que l'aigua quedarà en mal estat. Xifren que hi poden haver entre 40 i 60 tones de peix. A nivell ambiental, a més, s'ha constatat que no n'hi ha cap d'interès. Hi ha nou espècies exòtiques i una d'autòctona que no li pertoca aquest lloc. L'objectiu principal és preservar aquesta aigua per desembassar-la fins a Susqueda. Calculen que amb el volum actual del pantà es podria garantir el consum d'1 milió d'habitants en 3 mesos. Des del Govern subratllen que, amb l'actual sequera extrema, cal aprofitar tots els recursos.

La reducció de la densitat dels peixos és una actuació preventiva per garantir la qualitat de l'aigua que actualment té el pantà de Sau. "Hem de ser conscients de la situació extrema, hem de prendre les decisions més correctes que són aquestes", detallava el responsable d'Espècies Invasores i Projectes de Conservació de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Jordi Ruiz.

S'ha decidit conjuntament amb un equip d'experts i tenint en compte altres episodis d'extrema sequera al país. L'any 2005 ja es van haver de retirar peixos d'aquest pantà -unes 16 tones-. La xifra estimada del volum de peixos que hi ha actualment es coneixerà en els pròxims dies, si bé creuen que es pot moure entre les 40 i les 60 tones. Una barca està fent un ecosondatge als diferents punts del pantà per tenir dades més precises per poder afinar encara més el dispositiu.

El risc ambiental per la mort de peixos

En una visita al pantà, els representants de les dues administracions han explicat el risc ambiental de deixar que els peixos es morin per la falta d'aigua i d'oxigen i, de retruc, que contaminin l'aigua. "La calor s'ha avançat un mes i això fa que l'aigua s'estratifiqui i que, a sota, els peixos es quedin sense oxigen i s'ofeguin". A més a més, s'alliberen unes substàncies tòxiques del subsol, com ara l'amoni, que també empitjoren molt la qualitat de l'aigua.

L'any 2005 es va retirar en aquest pantà més d'una tona de peix al dia, però tot dependrà de com evolucionin els treballs i les condicions ambientals. La directora de l'Àrea d'Execució d'Actuacions de l'ACA, Elisabet Mas, ha subratllat que la prioritat és mantenir la qualitat de l'aigua per poder-la aprofitar al màxim. Per això s'aniran fent controls d'alguns paràmetres, com la temperatura i la concentració d'amoni, per determinar si l'aigua continua essent bona per desembassar-se al pantà de Susqueda i poder-se potabilitzar. "En una situació d'extrema sequera hem d'aprofitar tots els recursos que tenim", ha subratllat.

Fins a deu espècies de peixos diferents

Els estudis fets per l'ACA han constatat que a l'embassament de Sau hi ha presents fins a deu espècies de peixos, nou d'elles exòtiques i una translocada, és a dir, que no és pròpia d'aquesta conca. En concret, algunes de les espècies exòtiques localitzades són silurs, sandres, carpins, carpes o peixos sol. Pel que fa a l'espècie translocada, es tracta del barb de l'Ebre. Els experts han explicat que s'ha descartat traslladar aquest peix a una altra conca perquè podrien produir-se problemes sanitaris. En aquest sentit, Ruiz ha deixat clar que la llei obliga a sacrificar "les espècies exòtiques" i ha apuntat que, en cas que aparegui algun peix autòcton d'interès, es traslladarà al tram de riu que li pertoqui.

Ús de diferents tècniques i embarcacions per a l'extracció de peixos

Els tècnics d'Acció Climàtica han explicat aquest dilluns que es poden fer servir fins a cinc embarcacions diferents -dues de pesca, dues de tipus pelicà i una de pesca elèctrica- per a dur a terme les tasques d'extracció dels peixos. Una grua de grans dimensions ha començat a baixar aquest dilluns la primera embarcació a l'embassament, i la idea és que aquestes tasques s'allarguin fins dimecres, quan ja està previst començar a pescar. Tot l'operatiu es pot allargar durant un mes i mig.

L'extracció de peixos del pantà de Sau es farà mitjançant la combinació de quatre tècniques diferents. Els experts han explicat que s'escollirà la millor possible en funció de cada zona de l'embassament. La tècnica principal que es farà servir és una de tradicional i poc habitual actualment que consisteix a submergir la xarxa fins a una certa profunditat. La segona tècnica que es pot fer servir serà la pesca elèctrica, tot i que es reservarà només per als racons o espais molt petits.

També es preveu la recollida d'espècies en superfície, mitjançant vaixells tipus pelicà, en cas que es produeixi alguna mortaldat dins de l'embassament. Finalment, es reserva també la tècnica de pesca manual en indrets de difícil accés per a la resta de mitjans.

Desembassament d'aigua a Susqueda

Fa uns dies el Govern va ordenar incrementar l'aportació d'aigua del pantà de Sau a Susqueda. La mesura ha implicat passar dels 0,3 hm³/dia als 0,5 hm³/dia per tal de preservar la qualitat dels 18 hm³ que hi ha actualment a Sau i garantir la qualitat de l'aigua per atendre l'ús prioritari que és l'abastament de la població. Aquesta és una mesura extraordinària que es duu a terme de manera independent a l'estat d'excepcionalitat del sistema Ter-Llobregat i s'adopta per preservar la qualitat de l'aigua de la conca del Ter -els embassaments de Sau i Susqueda es gestionen de forma conjunta-.

L'anunci de la retirada de peixos va comportar fa una setmana la protesta d'un centenar de persones a la presa del pantà, entre veïns i pescadors, que no veuen amb bons ulls aquesta decisió.