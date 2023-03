L’entitat ecologista SOS Costa Brava ha carregat contra les administracions per la gestió de les boies de fondeig. El grup ecologista va emetre ahir un comunicat on insta que l’ús de sistemes de fondeig sostenibles sigui una condició «indispensable» a l’hora de fer concursos públics que determinin concessions en aquest aspecte. L’ens ha entrat dues instàncies, una a l’Ajuntament de Palafrugell i l’altra al departament de Medi Ambient, demanant que, en compliment de la normativa vigent, es vetlli perquè les empreses adjudicatàries no se saltin la norma.

Aquesta gesta arriba després que el regidor de Via Pública de l’Ajuntament de Palafrugell, Jaume Palahí, alertés que un informe de la Generalitat posava en escac els camps de boies a les platges del municipi, ja que podria impedir l’aprovació del Pla d’Usos, pas indispensable per poder tenir el permís de Capitania Marítima per poder col·locar els camps de boies al mes de maig. El primer d’ells era la modificació de les delimitacions dels espais i l’altra qüestió està relacionada amb els morts de formigó.

Les empreses concessionàries dels camps de boies de Palafrugell van respondre demanant una reunió a tres bandes amb l’Ajuntament i la Generalitat per negociar «sense alarmisme» els fets. D’altra banda, van al·legar que la inversió per fer aquesta particular transició ecològica no es podia fer a temps de cara a l’inici de la temporada -vigent entre juny i agost-.

Vetllant pel medi natural

Interpel·lada pels fets, Margarita Riera, portaveu de l’entitat, va destacar que SOS Costa Brava «estarà pendent de tot allò que passi al mar per evitar que imatges com les que es van produir l’any passat a Begur amb boies en zones protegides amb praderies de posidònia». Riera va insistir que «no es pot vetllar pel medi només tenint en compte l’urbanisme. Des de Sos Costa Brava estarem molt pendents de protegir també el fons marí», va subratllar.

El comunicat de l’entitat manifesta que la posidònia és clau contra la lluita del canvi climàtic i la recuperació de la diversitat marina: «En les darreres dècades les praderies de Posidònia han patit una greu regressió a causa de les activitats humanes com el fondeig, la pesca de ròssec de fons i altres arts de pesca de fons; per tant, en l’escenari actual d’emergència climàtica, és més necessari que mai establir mecanismes per a la seva protecció i recuperació». L’ens insisteix que «urgim la instal·lació de fondejos ecològics, la retirada de morts de damunt la posidònia i el control de l’espai autoritzat als camps de boies -que sovint se sobrepassa-, no només al litoral de Palafrugell sinó també a tot el litoral català».

Finalment, l’ens recorda que «per llei, l’Administració s’ha de protegir la posidònia, car es tracta d’un hàbitat prioritari de conservació d’interès comunitari, concretament: Hàbitat 1120 (herbassars de Posidònia oceànica)».

Durant l’any 2021, l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafrugell va encarregar un estudi cartogràfic de la distribució de les praderies de posidònia del litoral de municipi. Els resultats del mateix van determinar que al municipi hi ha 49,31 hectàrees de praderies de fanerògames marines, entre les quals destaca la posidònia oceànica. En el marc del mateix estudi es van detectar un total de 679 espècies de fauna i flora marina.