La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa que estafava ajuntaments mitjançant l'anomenat "frau del CEO", entre ells, un a Mallorca i un altre a Girona, que han patit un perjudici econòmic de més de 600.000 euros després de suplantar la identitat d'una empresa de neteja mitjançant missatges de correu electrònic. En el cas del consistori d'un municipi de Girona, que no ha transcendit, l'estafa va arribar a ser de 314.000 euros.

Sis persones han estat arrestades com a presumptes responsables dels delictes d'estafa, falsedat documental i pertinença a organització criminal i no es descarten futures detencions, ha informat la policia en un comunicat.

Entre els arrestats hi ha el capitost, que oferia al voltant de 50 euros a terceres persones, en xarxes socials, a canvi que s'obrissin comptes en entitats bancàries.

L'inici a Mallorca

La investigació va començar arran d'una denúncia presentada per un ajuntament de Mallorca l'abril del 2022, en què relatava que el departament financer havia transferit més de 300.000 euros com a pagament pels seus serveis a un nou número de compte que li havia facilitat per correu electrònic, suposadament, l'empresa de manteniment i neteja que tenien contractada.

Al cap de pocs dies, l'autèntica empresa va contactar amb el consistori balear per preguntar pel pagament dels serveis prestats, ja que no havien rebut cap transferència.

Va ser en aquell moment quan l'ajuntament va descobrir que la direcció de correu electrònic d'aquesta empresa havia estat suplantada per substituir el número del compte bancari per un altre, totalment aliè a aquest i subjecte al control del cap de l'organització.

Dues persones que feien de mules

Les indagacions van arrencar amb la identificació de dues persones que exercien com a mules després d'obrir comptes bancaris al seu nom per desviar l'efectiu finalment defraudat a canvi d'una compensació econòmica.

Un cop el líder de l'organització obtenia l'accés a aquests comptes bancaris, operava al seu gust, utilitzant-los com a intermediaris per desviar els diners defraudats.

A finals del mes de febrer passat es va realitzar un registre en un domicili de Madrid, on van confiscar tres telèfons mòbils, amb els quals s'establien els contactes per xarxes socials.

El seu propietari va ser detingut pel seu paper com a encarregat de gestionar els perfils de xarxes socials des dels quals es captava la gent ocupant així un esglaó superior a l'organització. Aquesta segona fase va finalitzar amb l'arrest de dos homes més que també exercien de mules.

Durant l'anàlisi dels comptes bancaris, els agents van detectar que un ajuntament de Girona havia estat igualment estafat pel mateix mètode, arribant el total dels diners defraudats a 314.000 euros.

El frau del CEO consisteix en la intromissió no autoritzada d'una tercera persona a les converses mantingudes a través de correu electrònic entre dos intervinents, en què concreten el mitjà de pagament com a conseqüència d'una activitat comercial entre tots dos.

Els responsables d'aquestes estafes es fan valer de terceres persones o de documentació falsa, remetent com a norma general, certificats bancaris manipulats.

La Policia Nacional recomana que abans de fer un pagament preordenat per correu electrònic es confirmi per un altre mitjà que aquest sigui legítim i no hagi estat modificat de manera mal intencionada.