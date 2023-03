La durada de les cues a l’AP-7 ha crescut un 74% des de l’alliberament dels peatges, mentre que en les retencions derivades d’accidents o avaries ha pujat fins a un 142%. El departament d’Interior i el Servei Català de Trànsit han constatat que la mobilitat a l’autopista s’ha incrementat un 26% de mitjana des de que és gratuïta, i la circulació de camions ha crescut fins a un 36%. Per tot plegat, la Generalitat ha presentat un pla d’intervenció a l’autopista que inclou més de vint mesures que es desplegaran entre 2023 i 2025, i que suposarà una inversió de 14,3 milions d’euros. Les principals propostes per a les comarques gironines consisteixen en facilitar la connexió entre l’A-2 i la C-32, entre Vidreres i Tordera i l’habilitació de passos de mitjana als trams Orriols-Cabanes i La Roca-Hostalric, que es troben entre els que tenen més sinistralitat i una major durada de les retencions. D’aquesta manera, es podran instal·lar carrils addicionals en cas d’accident.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, reconeix que «s’ha produït un increment de la mobilitat i dels accidents en aquesta via, i per tant, cal actuar». Per això, el pla que van presentar ahir vol «mitigar els efectes que ha tingut l’alliberament dels peatges i millorar la seguretat viària a una de les princpials artèries del país».

Abans que res, tanmateix, s’ha fet una diagnosi, en la qual s’ha fet evident que l’alliberament dels peatges ha comportat un increment dels accidents a l’autopista: així, mentre que el 2019 l’autopista va registrar 503 sinistres amb víctimes, el 2022 la xifra va augmentar fins als 647.

Per fer front a aquesta situació, Trànsit i Interior planegen diverses iniciatives, com ara un sistema de reducció de velocitat en alguns trams (de moment, cap a les comarques gironines), la instal·lació de càmeres amb intel·ligència artificial per supervisar les entrades dels carrils addicionals en cap de setmana i operacions especials, millora de la senyalització d’entrada i sortida d’aquests canals i avançament en el calendari de la instal·laciódels 70 quilòmeres de carrils addicionals per als retorns de cap de setmana.

D’altra banda, s’utilitzaran drons per controlar i monitoritzar punts viaris que puguin ser conflictius, i s’instal·larà un nou sistema de carros radar en punts convenientments habilitats al llarg d’aquest any.

Al llarg dels dos propers anys, a més, s’instal·laran sistemes de velocitat variable al tronc central de l’autopista, i es farà una vigilància amb mitjans aeris de diferents trams on es comenten infraccions d’incorporació. També es vigilarà el compliment de les limitacions i restriccions dels vehicles pesants.

Restriccions per a vehicles pesants

Com que un dels trànsits que més ha augmentat des de l’alliberament dels peatges és el de vehicles pesants, el nou pla de la Generalitat també preveu restriccions per a ells. En alguns trams, com els 30 quilòmetres que hi ha entre Calafat i Camarles, els camions hauran de circular pel carril de la dreta durant tots els dies de la setmana, mentre que a la ruta Martorell-Gelida ho hauran de fer durant els caps de setmana.

Al llarg del mes de juliol, caps de setmana rellevants i ponts festius importants es continuaran aplicant les restriccions que es van consensuar amb el sector del transport i que ja van ser publicades al Diari Oficial de la Generlaitat, mentre que a l’entorn metropolità hi haurà noves limitacions de vehicles pesants els divendres o vigílies de festius, ja que hauran de circular pel carril de la dreta al tronc central de l’AP-7 entre Martorell i la Roca.

A més, s’aplicarà la limitació de vehicles pesants els diumenges en els trams d’autopista on s’instal·lin carrils addicionals en sentit contrari. Els vehicles pesants hauran d’anar per la dreta i a 80 km/h.