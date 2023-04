Un científic defensa al Parlament l’alta eficiència de l’eòlica marina flotant

El científic Joan Ramon Morante, director de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya i signant del “Manifest per al seguiment científic de l’energia eòlica flotant a Catalunya”, ha defensat, en una compareixença davant la comissió d’Acció Climàtica del Parlament, l’eficiència de l’eòlica marina flotant, que és el tipus d’energia que s’està plantejant per al parc del Cap de Creus, l’única zona de Catalunya on es pot construir un parc d’aquestes característiques segons els Plans d’Ordenació de l’Espai Marítim (POEM), que va aprovar fa poques setmanes el Ministeri. Morante considera que la necessitat d’una transició energètica és “òbvia”, i per això defensa que cal buscar alternatives i implantar energies renovables. “Hem de fer alguna cosa, no ens podem quedar parats. No serveix de res cridar que ve el llop, el que cal és buscar solucions. I per fer-ho, hem de quantificar els efectes de les intervencions sobre el medi ambient”, ha advertit. En aquest sentit, considera que serà molt necessària la plataforma Plemcat, anunciada per la Generalitat i que servirà com a “laboratori” per a la recerca i desenvolupament en energies marines a la badia de Roses.

Morante ha defensat l’elevada eficiència de l’eòlica marina, sobretot per la quantitat d’hores que pot estar treballant -entre 4.000 i 4.500 hores de funcionament anuals-, molt superior a la d’altres fonts de renovables. “La producció d’energia és considerable”, ha indicat. Morante creu que cal aprofitar qualsevol tipus d’energia renovable -fotovoltaica, eòlica terrestre, geotèrmica…- per tal de substituir l’energia procedent dels fòssils i reduir així les emissions de CO2, però adverteix que, sense l’eòlica marina, els números a Catalunya “no surten”. “L’eficiència de l’energia eòlica flotant és un objectiu per poder omplir la cistella energètica de Catalunya, ja sigui amb vista a 2030 o 2050”, ha assenyalat.

El responsable de l’Institut de Recerca en Energia creu que la plataforma Plemcat serà imprescindible per tal de testar el funcionament d’aquesta nova energia a Catalunya, permetent observar aspectes com el seguiment de la fauna i la biodiversitat o la qualitat de l’aigua. Segons Morante, aquesta plataforma permetrà “quantificar” els efectes de la implantació de l’eòlica marina flotant, cosa que creu necessària a l’hora de prendre decisions: “Cridant només que ve el llop, és difícil prendre decisions”, ha insistit. Pel que fa als dubtes de si hi haurà prou vent, assenyala que, malgrat els temors, hi ha fins a sis empreses disposades a construir el parc del Cap de Creus, que no s’arriscarien si no ho veiessin clar. “Estem dintre de quantitats de vent que asseguren la inversió”, ha indicat.

Les intervencions dels polítics

La majoria de partits presents en la comissió han intervingut per expressar els seus punts de vista. Els socialistes han advertit que “no ens ha de fer por canviar les coses”, i creu que no s’ha de “menysprear” la capacitat que pot tenir la instal·lació d’eòlica marina al Cap de Creus. “El que és claríssim és que d’impacte en tenim a tot arreu, i s’ha de procurar que el repartiment sigui el més òptim possible”, han indicat.

Des d’ERC, Anna Torrentà ha planejat diverses qüestions relacionades amb l’impacte ambiental del possible parc, com ara la seva convivència amb la Xarxa Natura 2000 o quines dades seran, exactament, les que aportarà el Plemcat. Tot i això, Torrentà considera que ja s’ha produït un canvi de mentalitat en la ciutadania, que cada cop és més conscient que cal implantar energies renovables. A partir d’aquí, ha indicat que “són necessàries moltes investigacions i treball de recerca per assolir l’eficiència, i per tant serà molt important el paper dels científics en el desplegament de les renovables”.

El diputat de Junts Salvador Vergés també ha constatat que és “evident” que Catalunya va tard en la transició energètica, i cal actuar el més aviat possible. En aquets sentit, ha demanat que s’actualitzi la informació sobre el Plemcat, “ja que la Generalitat encara no ha publicat l’informe detallat”. En relació a l’eòlica marina, ha recordar que un molí marí equival a 60 camps de futbol plens de plaques solars, xifres que veu necessari tenir en compte.

El representant dels comuns, Lucas Ferro, ha defensat l’aposta per les renovables, i ha advertit que “si els molins eòlics no van al mar, hauran d’anar a terra ferma”. En aquest sentit, ha considerat que “el debat no és si eòlica marina sí o no, sinó on la posem”. Ferro ha defensat que cal planificar el desplegament de les energies renovables a Catalunya per tla que sigui “democràtic i equitatiu”, ja que “no pot ser que hi hagi comarques que assumeixin la meitat d’aerogeneradors del país”.

Finalment, el portaveu de la CUP i president de la comissió, Dani Cornellà, ha considerat que la decisió no es pot prendre només a partir de les dades, sinó que s’ha de tenir en compte la vessant conservacionista i els possibles efectes que pot tenir enel parc eòlic en el paisatge. A més, ha considerat que la plataforma Plemcat serà útil sempre que s’aturi el concurs que ha d’obrir el Govern espanyol per a l’adjudicació del parc del Cap de Creus, perquè si no, les dades que s’obtinguin no serviran per a res.