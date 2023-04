En els darrers anys hem viscut un canvi en els hàbits de la societat, que vol, cada vegada més, solucions responsables amb el planeta. De la mateixa manera que la població busca reduir l’impacte mediambiental de les seves accions diàries, aquestes decisions més sostenibles també poden tenir-se en compte a l’hora d’organitzar els serveis funeraris de comiat per a un ésser estimat. A Girona aquesta consciència ambiental ha crescut significativament, també a l’activitat funerària.

Mémora, el grup líder de serveis funeraris a la península Ibèrica, és conscient de la importància d’implementar solucions sostenibles a l’hora d’acomiadar-se d’un ésser estimat. Perquè són molts els beneficis de triar opcions ecològiques: des de reduir les emissions nocives a l’atmosfera fins a promoure la protecció de la natura.

Per aquesta raó, la companyia compta amb un fort compromís mediambiental que plasma en diverses iniciatives com l’ús de materials biodegradables, energies renovables o projectes de protecció de la natura.

Per exemple, una pràctica funerària sostenible molt coneguda és l'ús de taüts i urnes biodegradables. Aquests productes, fets de materials naturals que es descomponen ràpidament, permeten que el cos del difunt s'integri més fàcilment al medi ambient i redueixen l’empremta de carboni del servei funerari.

Es tracta d’una de les opcions més triades als serveis oferts per Mémora, ja que gairebé el 80% dels taüts utilitzats als seus funerals són ecològics.

A més d’oferir productes biodegradables, Mémora ha adoptat mesures que li han permès compensar un 129% de les emissions totals de CO2 en els seus serveis, com ara l’aposta per un transport que no provoqui emissions nocives. Precisament, la companyia ha presentat recentment un cotxe fúnebre elèctric a la ciutat, una opció molt més amigable amb el medi ambient. En aquesta línia, a Girona s'estan implementant altres iniciatives funeràries que permetin tenir un consum energètic sostenible a llarg termini.

Així, els tanatoris han instal·lat panells solars per reduir la dependència de l'energia elèctrica convencional –aquestes fonts renovables generen ja el 90% de l’energia elèctrica consumida– i fins i tot alguns cementiris estan implementant pràctiques sostenibles per reduir la quantitat de residus que generen.

Una altra pràctica comuna als funerals sostenibles de Girona és l'ús de flors ecològiques, que són cultivades sense l'ús de pesticides o altres productes químics nocius, i que es fan servir com a compostatge després del servei funerari per reduir encara més l'impacte ambiental. Juntament amb aquestes flors, Mémora també fomenta l’ús responsable del paper, l’aigua i l’electricitat a les seves instal·lacions, de manera que es redueixin els residus generats als seus centres.

Gràcies a iniciatives com aquestes i a l’aplicació de criteris mediambientals en la construcció dels equipaments, l’empresa compta amb 11 centres de referència en gestió mediambiental a tot el territori espanyol, on no només es redueix la petjada ecològica, sinó que també s’encoratja els col·laboradors i les famílies a reciclar i fer un ús responsable dels recursos.

Una certificació per promoure pràctiques funeràries sostenibles

Totes les iniciatives mencionades, com l’ús de materials ecològics i cotxes de 0 emissions, conformen un servei conegut com a ecofunerals. Per tal de reconèixer oficialment els beneficis d’aquestes pràctiques mediambientals, a Girona s'està promovent la seva certificació en una iniciativa impulsada en col·laboració amb la Fundació Terra i la companyia asseguradora DKV-ERGO.

Aquesta certificació té com a objectiu promoure l'adopció de pràctiques sostenibles en els serveis funeraris reconeixent aquells casos que, com Mémora, compleixen criteris ambientals com l'ús de productes biodegradables o la reducció de l'ús d'energia i recursos no renovables.

Però les iniciatives sostenibles poden anar molt més enllà de la celebració d’ecofunerals i l’ús de fonts d’energia renovables. Una mostra és la iniciativa In Arboriam, impulsada per Mémora i l’ONG Tree-Nation, amb la qual es planta un arbre per cadascun dels serveis funeraris realitzats a la companyia.

D’aquesta manera, no només s’ajuda a la reforestació del planeta i a la generació d’oxigen per compensar emissions de CO₂, sinó que també es contribueix a preservar la memòria dels nostres éssers estimats, que passen a formar part d’un bosc memorial on el seu record es conserva per sempre en la natura. Fins ara s’han plantat més de 47.600 arbres, fet que demostra el compromís de les persones amb el medi ambient també en els serveis funeraris.

En conclusió, els funerals sostenibles i ecològics estan guanyant popularitat a Girona i a tot el món. Aquestes pràctiques respectuoses amb el medi ambient permeten a les famílies honorar els seus éssers estimats d'una manera que no fa malbé el planeta.

Mémora, conscient de l’augment de la demanda d’aquests serveis sostenibles i de la importància de protegir el planeta, està compromesa amb la innovació per continuar aportant solucions que permetin a la població complir el seu desig de ser respectuosa amb el medi ambient, també durant el comiat d’un ésser estimat.