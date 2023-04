El conflicte entre els treballadors de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i l’empresa continua agreujant-se i, finalment, els comitès d’empresa han interposat una segona demanda per conflicte col·lectiu, tal com va avançar aquest diari. L’origen del conflicte es deu a la disparitat de sous entre alguns treballadors, concretament en el complement de l’antiguitat. Després de posar la primera demanda, els comitès d’empresa de l’IAS lamenten que per tal d’igualar les condicions, l’empresa ha aplicat l’absorció i compensació als treballadors que cobraven les antiguitats, per tal que s’adeqüin al mateix conveni que tenen la resta. Un fet que ha acabat perjudicant els professionals més antics perquè «vulnera drets ja adquirits» i per això han decidit seguir per la via judicial.

Segons fonts de l’IAS, la primera demanda està suspesa judicialment a petició expressa de totes dues parts -empresa i agents socials- i insisteixen que volen negociar millores que puguin beneficiar tot el personal i que se situïn dins la legalitat i la viabilitat de l’empresa.

Denegació de modificacions laborals

Per altra banda, el sindicat Metges de Catalunya acusa l’IAS d’emprendre una cursa «sense sentit» per empitjorar drets laborals que «acabarà perdent». Lamenten que l'empresa ha denegat a dos facultatius les peticions de modificació de jornada que havien fet per causes justificades. En un cas es tractava d’una sol·licitud d’exempció de guàrdies localitzables (no presencials) per motiu d’edat (professional amb més de 60 anys), i en l’altre, la persona interessada demanava l’adequació de la seva jornada de treball per cura de familiars dependents. En tots dos casos, els facultatius havien donat un any de marge a l’empresa per a la recerca de substituts. Expliquen que l'empresa «ha denegat les peticions i ha notificat a tots dos professionals l’aplicació de l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors per fer una modificació substancial de les seves condicions de treball, obligant-los a mantenir la mateixa jornada».

Fonts de l'IAS concreten que dos dels facultatius del Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu estan de baixa i el servei quedaria cobert únicament amb dos facultatius, una situació amb què no seria viable fer l’atenció en temps i forma que correspon. És per aquest motiu que l’IAS ha resolt no concedir l’exoneració de les guàrdies sol·licitada, mentre es troba la solució per poder cobrir les guàrdies del servei.

En quant als casos de modificació de jornada per motius de conciliació familiar, l’IAS afirma que aquestes sol·licituds s’accepten «sempre en la seva totalitat».