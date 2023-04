Girona és la tercera província d’Espanya amb més radars de trànsit

Girona és la tercera província d’Espanya amb més radars a les carreteres. Així ho ha revelat un estudi que en comptabilitza 125 d’instal·lats en total. D’aquests 106 són aparells fixos, 6 estan col·locats en semàfors i 13 són radars de tram.

Per davant de Girona hi ha les províncies de Barcelona i Madrid. Mentre que en el top 5 també hi ha Astúries i Lleida, en la quarta i cinquena posició. La província de Girona també és la segona catalana en nombre de radars.

Aquestes són algunes de les conclusions del II Observatori de Radars a Espanya elaborat per Coyote, conegut assistent de conducció. L’estudi està basat en dades pròpies del 2022 i també la informació dels radars oficials de la DGT, Servei Català de Trànsit i ajuntaments.

Un altre aspecte a destacar de la província de Girona és que és la segona província amb més radars per quilòmetre de carretera. Girona compta amb un aparell instal·lat cada 10,76 quilòmetres de mitjana.

Per davant hi ha la de Barcelona, que lidera el rànquing amb 2.031 quilòmetres de carreteres amb un total de 438 radars, cosa que vol dir que se situa un radar per cada 4,63 quilòmetres de carretera.

Catalunya, al capdavant

Amb aquestes dades elevades de radars, l’estudi conclou que Catalunya és per segon any consecutiu la comunitat autònoma amb més radars d’Espanya, amb un total de 714 radars. També és on hi ha instal·lat el radar que més sanciona: està situat al quilòmetre 325 de l’A-7 a Tarragona va tancar el 2022 amb un total de 67.582 denúncies.

En canvi, el radar català que ha caçat menys vehicles i per tant, s’han fet menys denúncies és un de col·locat a l’N-340 de Barcelona, amb 8.227 infraccions registrades.

Evolució a Espanya

El II Observatori de Radars a Espanya també revela que a tot l’Estat s’han increment en un 7% en el nombre de radars de trànsit des del gener del 2022. Segons l’informe, actualment, hi ha 2.010 radars fixos, 400 de semàfor, 167 de tram i 243 de mòbils a la xarxa viària espanyola.

D ‘altra banda, està previst que puguin pujar aquestes xifres, principalment a causa de l’estimació emesa per la Direcció General de Trànsit (DGT) que preveu la instal·lació de 70 radars mòbils nous aquest any a tot Espanya, segons informa Coyote.

Aquesta empresa que ha realitzat l’estudi sobre radars és un proveïdor de sistemes d’assistència a la conducció basats en la comunitat. Fundada el 2005, la companyia proporciona informació en temps real sobre radars, límits de velocitat, punts negres i incidències de trànsit que hi ha a tot Espanya.