Quasi el 40% dels conductors que han mort en accidents de trànsit a Catalunya havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs, segons ha alertat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, aquest dimarts a RAC1. Lamiel també ha explicat que les distraccions són la causa concurrent més important en accidents (de qualsevol tipus de gravetat) i que el telèfon mòbil es troba al darrere del 25% dels sinistres. Lamiel ha fet un balanç "relativament positiu" de l'operació tornada i de la mobilitat durant la Setmana Santa, amb menys cues a l'AP-7, i ha destacat que cal millorar algunes connexions amb la via, ja que "en alguns moments no té la capacitat suficient" per assumir la intensitat de trànsit des de l'alliberament dels peatges.

Lamiel ha destacat el tram de dos carrils de l'AP-7 a la zona de les Terres de l'Ebre com un dels que té problemes per absorbir el gran volum de trànsit d'aquesta via, sobretot des que fa un any i mig es van aixecar els peatges. També ha indicat que el tram de la N-II que connecta l'AP-7 amb la C-32 es troba en obres i que l'A-7 i l'AP-7 estan desconnectades. Per al director del SCT, millorar aquests punts hauria de ser prioritari, ja que ajudaria en els fluxos de trànsit.

Un control va "perjudicar" el trànsit

Preguntat per un control que la Guàrdia Civil va fer diumenge durant l'operació retorn a la zona de l'Ametlla de Mar, Lamiel ha afirmat que va "perjudicar" el trànsit, però que es va aixecar "immediatament" després que els Mossos d'Esquadra fessin "la seva feina", ha dit. El director del SCT ha afegit que no sap per què la Guàrdia Civil estava fent aquell control.