La passada matinada s’ha realitzat un simulacre d’accident de trànsit amb posterior incendi i ferits a l’interior del túnel de la C-17, a Ripoll. Durant l’exercici s’ha tallat el trànsit en sentit sud en els túnels de Ripoll i de Terradelles.

El simulacre ha consistit en un accident múltiple dins del túnel entre dos cotxes. El primer dels turismes s’ha utilitzat per a la pràctica de maniobres d’excarceració, i el segon per a la pràctica d’extinció d’incendi i prova de ventilació de fums dins el túnel.

Els dos escenaris s’han simulat en dues zones separades del túnel. Els implicats en l’accident han sigut un total de 5 ferits (4 figurants i un maniquí) i dos turismes més que han bloquejat l’accés del túnel cap a la zona de l’accident.

Un cop s’ha rebut l’avís de l’accident, s’ha realitzat una primera trucada al telèfon d'emergències 112 per comunicar immediatament tota la informació disponible sobre la situació, incloent-ne l'impacte que aquest ha tingut sobre les persones afectades. Tot seguit, s’ha contactat amb el CECAT de Protecció Civil per transmetre o ampliar la informació proporcionada anteriorment sobre l'accident. També s’ha informat de l'activació del Pla d'Autoprotecció d'Urgència (PAU) i de les accions que els equips d'actuació han dut a terme en resposta a l'emergència.

El simulacre ha tingut com a objectiu avaluar el Pla d'Autoprotecció de la instal·lació, així com la coordinació entre els diferents actors implicats i la comunicació i transferència d'informació entre aquestes estructures. L’exercici ha estat organitzat per Protecció Civil de la Generalitat i l’empresa CEDINSA com a gestora de l’eix del Ter (C-17), segons informa Protecció Civil.

En el simulacre hi han participat membres de Protecció Civil, Bombers, Mossos d'Esquadra, SEM, Policia Local de Ripoll i CEDINSA. Dos tècnics municipals de Protecció Civil de l’Ajuntament de Ripoll han assistit al simulacre com a observadors. Com a figurants i ferits del simulacre hi han participat voluntaris de Protecció Civil de Ripoll.