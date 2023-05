L’Aeroport de Girona-Costa Brava ha ampliat la seva oferta d’entreteniment amb la instal·lació de dos nous espais de joc a les terrasses de la zona d’embarcament.

La terrassa nord disposa ara d’uns escacs gegants de més de tres metres d’ample, fet amb cautxú reciclat procedent de neumàtics i pintat amb tres colors: negre, blanc i vermell. Les fitxes són del mateix material, de manera que resulten estables i segures per al joc tant d'adults com de menors. També per a aquells que viatgin en família, s'ha muntat al costat dels escacs un parc infantil amb una caseta de fusta, tobogan i balancí.

A la terrassa sud s'hi ha instal·lat una xarranca de cautxú de 3,60m de longitud amb un original disseny en forma d'avió i colors variats per a aquells que vulguin passar una bona estona amb un dels jocs més universals i tradicionals que existeixen.

Segons explica Aena, els nous espais, instal·lats amb l'objectiu de propiciar una millor experiència a passatgers i famílies en el seu pas per les instal·lacions aeroportuàries, permetran gaudir d'una espera més amena als seus usuaris abans de la sortida dels vols.