Quins han estat els desafiaments més grans que ha enfrontat com a líder de Guitart Hotels?

La meva història a Guitart Hotels comença quan, l’any 2014, em vaig haver de fer càrrec de la companyia que dirigia el meu marit, Climent Guitart, que va morir després de patir una llarga malaltia. La primera decisió important que vaig haver de prendre era si vendre o continuar. Els meus fills eren molt petits, llavors, però em van dir que volien ser hotelers com el seu pare. I aquí estic. Una farmacèutica fent d’hotelera. No han estat anys fàcils, no us enganyaré. Però també és veritat que he descobert una professió meravellosa, però que depèn de molts factors. Les conseqüències sanitàries, econòmiques i socials que va provocar la pandèmia de la Covid-19 i que va afectar directament la mobilitat de les persones, va marcar un punt d’inflexió i ens ha obligat a prendre moltes mesures per continuar lluitant per una empresa que ja té 68 anys d’història.

Quin creu que és el paper de la dona a la innovació turística i com pot ajudar a impulsar el creixement?

La dona té un paper clau en la innovació turística. Al final, el turisme és la indústria de la felicitat, de cuidar el client i, d’això, les dones en sabem una mica més. Tenim habilitats molt desenvolupades de lideratge, organització, negociació i d’arribar al consens, i això ens ajuda. Sempre he defensat el lideratge compartit. Per a mi, el talent no té gènere. Els homes ens porten unes quantes voltes d’avantatge fruit de la pròpia estructura social, però hem de treballar per reduir-les, donant més suport i força a les dones amb potencial.

Quin considera que és el seu èxit més gran fins ara com a presidenta de Guitart Hotels?

Més que no pas jo, penso que hauria de ser el meu equip el que contestés aquesta pregunta. Però, fent un exercici d’objectivitat i d’autocrítica, penso que hi ha dos moments importants en la meva trajectòria com a presidenta de Guitart Hotels. La primera, la decisió de voler continuar amb el llegat del meu marit. Moments molt durs en temps difícils i amb decisions complicades a prendre. Un màster en gestió en temps de crisis. La segona, també molt destacada i de la qual em sento molt orgullosa i satisfeta, ha estat la creació de la Fundació Climent Guitart i la Càtedra que també porta el seu nom. La fundació es va crear per perpetuar la seva memòria, amb dos objectius molt concrets: la transferència de coneixement turístic i la solidaritat cap a les persones més vulnerables de la nostra societat més propera. Després de 5 anys, puc assegurar que la fundació ha esdevingut la gran palanca de RSC de Guitart Hotels, i que és una realitat gràcies a l’esforç de les patrones i patrons, equip de Guitart Hotels i col·laboradors que han cregut en aquest meravellós projecte.

Com ha evolucionat el paper de la dona dins de Guitart Hotels des que va agafar el comandament de la companyia?

Les dones sempre han estat importants a Guitart Hotels. De fet, van ser en Francesc Guitart i na Concepció Pascual els que varen crear l’empresa el 1955. Hem estat la primera empresa del sector turístic gironí a tenir un Pla d’Igualtat, que justament ara estem renovant i actualitzant. L’equip directiu de la companyia és paritari, i no per cobrir l’expedient, sinó per convenciment. El lideratge compartit home-dona ajuda a tenir una visió molt més transversal i enriquidora de la gestió.

Quins plans té per al futur de l’empresa i com espera que la indústria turística es recuperi de la pandèmia?

Com deia abans, la pandèmia ha resultat molt dura per destinacions de vacances amb un pes considerable de touroperació. Guitart Hotels té la major part de les places hoteleres a Lloret de Mar i, per això, la dificultat augmenta. Però som un equip molt resilient i continuem treballant pel futur de la companyia. Aquest estiu, la temporada es preveu bona, i és molt possible que arribem a nivells prepandèmics. Això és clau per poder anar recuperant tot allò que hem perdut. Tot i que tenim una nova incertesa, la greu sequera en la qual ens trobem i que ens pot afectar negativament si no plou. A mitjà termini, si les previsions es compleixen, la nostra voluntat és continuar invertint en la millora de les nostres instal·lacions, per continuar creant experiències inoblidables pels nostres estimats clients.