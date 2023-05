L’aeroport de Girona ha registrat 90.800 passatgers al llarg del mes d’abril, pràcticament la meitat dels que hi havia el 2019, quan es van registrar 175.376 persones. A més, la xifra d’aquest últim mes també és un 9,4% inferior a la de l’any passat. Aquest ha estat el primer mes de temporada d’estiu a l’aeroport de Girona, en què s’han registrat 1.474 enlairaments i aterratges, un 17,1% menys dels que hi havia l’any passat. La bona notícia és l’augment de turistes britànics que han passat per la terminal gironina, que han crescut un 35,6% respecte l’abril de l’any passat. El mercat del Regne Unit és un dels més estratègics per a la Costa Brava i des del Brexit i la covid-19 els empresaris han engegat campanyes promocionals.

El mes d’abril ha estat el primer mes de la temporada d’estiu a l’aeroport de Girona. A la pràctica, suposa més connexions des de la terminal de Vilobí d’Onyar i més passsatgers. De fet, si al març hi havia 27.007 passatgers, a partir de l’abril la xifra ha crescut fins als 90.800. Tot i així, aquest nombre de passatgers es queda lluny dels 175.376 que hi havia a l’abril del 2019, abans de la pandèmia. Fins i tot és lleugerament inferior al nombre de passatgers que hi havia a l’abril del 2022 (un 9,4%). La reducció de passatgers també té una repercussió en el nombre de vols que hi ha des de la terminal gironina. A l’abril s’han programat un 17,1% menys de connexions que a l’abril del 2022. Malgrat tot, es preveu que les companyies aèries augmentin de forma progressiva el nombre de vols programats fins al mes de juny, quan l’aeroport estarà a ple rendiment durant tots els mesos d’estiu. La majoria dels passatgers d’aquest mes d’abril han viatjat amb Ryanair. L’aerolínia de baix cost irlandesa ha transportat 82.772 passatgers. A l’abril de l’any passat, la companyia va tenir 94.407 passatgers. Ara el dubte és veure quina força tindran altres companyies com Transavia o Jet2 durant la temporada d’estiu. Pel que fa a nacionalitats, el mercat britànic ha liderat el llistat a l’aeroport de Girona amb 29.555 passatgers. Es tracta d’un 35,6% més dels que hi havia el mateix mes de l’any passat. En segon lloc hi ha els turistes alemanys, que han suposat 21.716 persones, un 4% menys que ara fa un any. Pel que fa al turista belga s’ha estabilitzat amb 12.715 passatgers (un 0,2% més). El mercat polonès ha caigut un 8,6% (8.245) i l’italià és el que més ha baixat amb un 41,3% menys de passatgers que l’abril del 2022 (5.917).