La compra del castell de santa Pau, a la teulada del nou alcalde

La compra del castell de Santa Pau no es segellarà abans d’acabar el mandat. Tot i que a principis d’any l’alcalde del municipi, Pep Companys, assenyalava a aquest diari que «m’agradaria deixar tancada l’operació abans d’acabar el mandat», això ja no serà possible. «Hem fet passos endavant però no podíem precipitar-nos, és un projecte de molta envergadura i hem preferit deixar-lo en stand-by i que el proper equip de govern decideixi si el vol tirar endavant», afirma ara Companys. I és que ell, després d’encadenar tres mandats, no es presentarà als comicis del 28-M.

Tot i això, revela que ja han arribat a un acord amb la propietat per a l’adquisició del castell. La propietat, de titularitat privada, estava a la venda en portals d’internet per valor d’1.145.000 euros. Tot i que el consistori fa temps que hi va al darrere, fins ara la suma era «inassumible». Ara, però, celebra que han arribat a un acord a un preu «molt raonable».

El que té clar, però, és que l’adquisició del castell «no ha de costar ni un euro a l’Ajuntament de Santa Pau». Tot i que Companys assegura que el consistori «té capacitat econòmica per a comprar el castell perquè tenim els comptes sanejats», alerta que seria «una bestiesa» i remarca que l’adquisició de l’immoble «ha de venir de finançament extern».

Un finançament que, subratlla, preveien aconseguir a través d’una campanya de micromecenatge «de país». Abans, però, Companys va trucar a la porta de l’administració. «Vam fer venir al president de la Generalitat, l’objectiu era proposar-li que fos el Govern qui adquirís el castell», explica. «Ens va dir que la Generalitat no compra immobles però que participarien en el projecte quan fos de titularitat municipal». En aquest sentit, assegura que «tenim el compromís de la Generalitat de participar en el projecte a través de diferents fórmules perquè consideren que té un valor important pel país, ja sigui aportant capital o buscant inversors», i deixa clar que «el Govern hi serà però un cop el castell sigui de titularitat municipal». A més, assegura que el subdelegat del Govern espanyol a Girona «ens va manifestar el mateix, que l’Estat pot participar-hi en diverses línies de subvencions un cop l’equipament sigui municipal».

La solució, insisteix, passa per una «campanya de micromecenatge de país». En aquest sentit, apunta que «ja hem començat a moure fils» i que «persones rellevants del panorama artístic o esportiu ja ens han dit que estarien disposats a participar en la campanya». Tot i això, no ha volgut revelar cap nom.

Adéu al micromecenatge

El candidat a l’alcaldia de Junts per Santa Pau, Ignasi Grabolosa, assegura que, per ell, el castell és «una prioritat». Tot i això, fixa un nou full de ruta que no passa per la campanya de micromecenatge de Companys, una fórmula que titlla de «cortina de fum». «El castell està en estat de ruïna, el primer que s’ha de fer és exigir al propietari que consolidi les parts que han caigut, perquè jo no vull que em venguin una ruïna», assegura. Pel que fa a la compra, sosté que «l’Ajuntament no té capacitat per a comprar-lo, ni tampoc per a mantenir-lo i restaurar-lo», i remarca que «l’ha de comprar l’administració, ja sigui la Generalitat o la Diputació, i fer una cessió a l’Ajuntament de Santa Pau».

Per la seva banda, la candidata d’Units per Santa Pau, Cristina Capó, assegura que «treballarà per a la municipalització del castell» i posa èmfasi a dir que «no costarà ni un euro a les arques municipals». Tot i això, dibuixa altres escenaris: «Està en estat ruïnós i necessitem que hi hagi una solució, o bé s’ha de municipalitzar, o la propietat l’ha d’arreglar o l’ha de comprar una persona externa i que en faci la rehabilitació».