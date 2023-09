Les comarques gironines han registrat set víctimes mortals per ofegaments a les platges de la Costa Brava durant aquest estiu. Això representa una reducció del 36% del nombre de morts respecte al mateix període de la campanya de platges de l'any passat. L'any passat va ser especialment negre a la costa gironina, ja que van morir-hi 11 persones ofegades entre el 15 de juny i el 15 de setembre.

El darrer cas de les comarques gironines va ser el 3 de setembre a Platja d'Aro. Un jove va morir ofegat després de no poder sortir de l'aigua per la força de les onades de l'aigua a la platja Gran. El van rescatar, però ja no se'l va poder remuntar. Aquell dia hi havia vermella en aquesta platja precisament pel fort onatge.

Enguany un total de 25 persones han perdut la vida a les platges de Catalunya. El mateix nombre que l'any passat però, aquest estiu la zona on hi ha hagut més ofegaments a les platges ha estat el litoral de Tarragona amb 11 víctimes.

Mentre que la Costa Brava s'ha situat com a la segona àrea de Catalunya amb més mortalitat, amb els 7 ofegaments mortals, segons Protecció Civil de la Generalitat.

De les persones que han perdut la vida a les platges catalanes, 12 tenien més de 70 anys; 5 entre 50 i 70 anys; 7 entre 20 i 50; i una menor d’edat. Aquesta menor d'edat, de 9 anys, va perdre la vida a l'hospital després d'ofegar-se en una platja de Castelló d'Empúries el 29 de juliol. Les ferides, però van ser tant importants que va ingressar crítica i va acabar morint al Trueta. La seva germana, de sis anys, també va resultar ferida després de gairebé ofegar-se a la mateixa platja.

Del total de víctimes mortals de Catalunya cal destacar que 8 ho han fet mentre hi havia servei de vigilància i onejava la bandera verda, el mateix nombre que amb bandera groga; 2 ho han fet a platges no vigilades; 6 sense servei de vigilància en el moment de l’incident, i un cas d’un ofegat que estava a mar obert en una embarcació. Aquest darrer es va produir el 26 de juny a la Cala Montgó. Un home de 63 anys va perdre la vida en quedar enganxat pel peu a l'àncora de la seva embarcació. La víctima havia entrat a l'aigua perquè l'àncora s'havia quedat enganxada a les roques i volia desfer-ho. El final, però va ser fatal.

Trucades des de l'Empordà

D'altra banda, el telèfon d’emergències 112 ha rebut aquest estiu un total de 2.696 trucades per 1.848 incidències relacionades amb la campanya de platges des de tot Catalunya. Una xifra inferior a l'any passat, amb 2.739 trucades per 1.865 incidents.

Aquest 2023, el gruix principal de trucades s’ha rebut precisament de dues comarques de Girona: el Baix Empordà (349), seguit del Barcelonès (335) i l’Alt Empordà (327). Per municipis, des de Barcelona s’han rebut 241 trucades; des de Sitges 118; Roses 110; i Badalona 79, segons Protecció Civil.

El 59,15% de les trucades (1.455) ha estat per demanar assistència sanitària al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM); seguit del 30.19% que ha estat per incidències o afectacions per l’estat de la mar. La resta d’incidents han estat el rescat de persones, abocaments, temes de civisme o seguretat, entre altres.

Del 15 de juny fins al 15 de setembre han onejat un total de 5.430 banderes verdes a les platges vigilades de Catalunya, 1.435 grogues i 105 vermelles. Per zones, la Costa Brava ha estat on han onejat més banderes verdes.

Piscines

Aquest estiu han mort 11 persones en piscines de Catalunya, dues menys que l'any anterior. Hi ha hagut almenys un cas a la província de Girona, concretament a Puigcerdà. El 29 de juliol un home de 84 anys va perdre la vida ofegat en una piscina d'uns apartaments de Puigcerdà. Enguany, a tot Catalunya també cal destacar el nombre de persones ferides greus o crítiques en piscines (27), majoritàriament menors d’edat (20).