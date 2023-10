Entren a robar al CAT de Ripoll i ho intenten a un restaurant de Ripoll

La matinada de dissabte a diumenge van entrar a robar a l’edifici del Centre d’Acollida Turística de Ripoll (CAT), que gestiona la Fundació MAP. En el moment que van perpetrar l’acció, el CAT era tancat, però hi havia nombroses autocaravanes a l’aparcament de Can Guetes, degut sobretot a l’activitat cultural del cap de setmana al municipi. Els autors del robatori van entrar per la porta de la cuina, i van anar directament a la caixa registradora, que posteriorment va ser trobada buida al voral del riu Ter que passa a metres d’aquell indret. A causa del robatori, el CAT va estar tancat fins al migdia de diumenge, mentre agents de Policia Local i Mossos d’Esquadra feien les indagacions per poder identificar als lladres.

Aquest no va ser l’únic fet delictiu que hi va haver aquest cap de setmana a Ripoll. La matinada anterior, van detenir-se a dos individus dels quals l’Ajuntament n’ha informat que són de «nacionalitat espanyola», per temptativa de robatori en un restaurant del barri vell del municipi, i per la posterior agressió contra un agent policial. Els homes van posar una taula sobre d’una altra de la terrassa de la Piazzetta, a la plaça Nova, per tal d’accedir al balcó de l’Hostal que la mateixa empresa té en aquell edifici. L’acció es va quedar en intent, i a més va donar temps a la policia a detenir-los en una acció conjunta dels dos cossos.