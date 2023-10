S’incrementen els conductors enxampats beguts i drogats al volant

Anar begut o drogat al volant és una pràctica molt perillosa i encara hi ha conductors que malgrat tots els advertiments segueixen amb aquestes conductes. Així ho mostren també les dades del 2022 que denoten que hi va haver un increment en el nombre de conductors enxampats anant sota els efectes de les substàncies.

Tant els Mossos com les policies locals han intensificat els controls per erradicar en la mesura del possible aquestes conductes temeràries. Els positius detectats als conductors gironins són el resultat de les proves que els Mossos d’Esquadra realitzen durant controls preventius, en accidents de trànsit o en casos en què són detectades conductes de risc a les carreteres.

Les alcoholèmies positives van remuntar durant l’any passat i van suposar prop del 6% de totes les realitzades. Els Mossos de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) van realitzar 32.759 lectures a conductors durant tot el 2022 i d’aquestes, 1.946 van resultar afirmatives. Això representa un punt més que l’any passat, que en van ser el 4,7%. Això mostra com la ingesta de grans quantitats d’alcohol és un hàbit molt perillós que s’està instal·lant entre els conductors.

A banda, la postpandèmia, com han explicat els Mossos de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona més d’una vegada, ha fet aflorar conductes perilloses a les carreteres i conduir begut és una d’elles. També s’ha de dir que han notat un increment dels positius penals, és a dir, en els que se supera el 0,60 mg/litre d’aire expirat.

Les dades de la memòria del 2022 del departament d’Interior mostren que la major part dels positius es van produir mentre els Mossos feien controls preventius. Durant el 2022 en van fer 31.103 i aquí van aflorar 1.707 alcoholèmies positives. Mentre que en els accidents de trànsit, van fer 1.523 testos d’alcoholèmia i aquí en van sortir 201 positius. Finalment, hi ha 133 lectures que es van fer arran d’una infracció o per requeriments de símptomes. D’aquests, 38 van sortir afirmatives.

En el cas de les drogues, els positius representen un tant per cent molt més elevat.

Això s’explica perquè aquest tipus de test només s’efectua quan els agents observen conductes sospitoses per part dels conductors. Són proves més selectives. Això no obstant, la conducció sota els efectes dels estupefaents amoïna els responsables policials a la Regió de Girona es van practicar 2.043 lectures de substàncies estupefaents i van sortir-ne 1.304 positius. Això suposa el 63% del total. Una taxa que és cinc punts superior que el 2021. Llavors la xifra va ser del 58%. La major part dels positius va ser també en controls (1.236) però també cal destacar que de les 127 proves en accidents, 90 van ser afirmatives.

Positius i proves a Catalunya

Els Mossos de Trànsit van realitzar durant l’any 2022 176.527 lectures per detectar el consum d’alcohol anant al volant a tot Catalunya. D’aquestes, 9.491 van donar un resultat positiu, cosa que representa un 5,38% del total. Mentre que a l’any anterior es van realitzar 246.386 lectures, de les quals el 5,11% van ser positives (12.590).

El tant per cent de positius, en canvi, és molt diferent amb el consum de substàncies estupefaents, ja que les dades dels Mossos de Trànsit mostren que el 2022 es van realitzar 8.258 lectures, 5.781 de les quals van donar positiu. Això suposa el 70% de totes les lectures dutes a terme. El tant per cent de positius és molt més que el de l’any anterior, ja que durant el 2021 es van fer 10.450 lectures de substàncies estupefaents. De les quals 3.650 van donar resultat positiu, cosa que representa un 34,93% de totes les proves.