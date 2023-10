Els Mossos d’Esquadra han estrenat a l’AP-7 un nou dispositiu mòbil que permet detectar a distància les possibles infraccions dels conductors de vehicles pesants. El detector rep el senyal dels tacògrafs intel·ligents dels camions i la transforma en dades que la policia pot interpretar, com el temps de conducció o la velocitat a la qual circulen. Metres més enllà s’hi instal·la un control on els agents aturen als conductors detectats prèviament. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va visitar a principi de setmana el dispositiu situat al peatge de Martorell, on va destacar que el sistema se suma al seguit de mesures per reduir la sinistralitat a les carreteres. L’AP-7, per exemple, ha doblat la seva accidentalitat des de l’alliberament dels peatges.

L’alliberament de peatges de l’AP-7 va comportar un «augment del 40% de conductors de vehicles pesants i, per tant, també es va doblar la seva sinistralitat» durant els primers mesos, segons va explicar el conseller. Elena, però, va matisar que «gràcies a les mesures aplicades des de la conselleria s’ha disminuït a la meitat la mortalitat en aquesta via». Més sancions Entre altres mesures, des de fa uns mesos, Interior ha incrementat les sancions vinculades als avançaments, ha aplicat mesures destinades a la formació i sensibilització de l’opinió pública, ha reduït la velocitat en alguns trams o s’ha treballat en mesures especials durant les operacions sortida i tornada. A totes aquestes accions se li suma, des d’aquesta setmana, el nou sistema mòbil detector d’infraccions en vehicles pesants. Un dispositiu que és «pioner a l’Estat espanyol», explica la inspectora de la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra, Vanessa Bohé, i que rep el senyal dels tacògrafs intel·ligents dels camions detectant «possibles infraccions des de superar el límit de velocitat fins al temps de conducció o l’ús incorrecte de la targeta del conductor» afegeix. Sistema mòbil i estàtic El nou mecanisme de detecció precoç és un sistema mòbil, ja que es pot portar en el vehicle policial en moviment, però també pot fer la seva funció de manera estàtica en els controls de carretera. Aquest dimarts s’ha fet un d’aquests dispositius a l’AP-7, en què es detecta aquells camions que possiblement estiguin cometent una infracció i avisa al punt de control, situat més endavant, on els agents aturen el vehicle i comproven si realment és així. Una de les primeres causes d’accident en vehicles pesants és la falta de descans que habitualment es produeix quan un conductor passa més temps conduint del que li pertocaria per normativa. És aquí, sobretot, on el nou dispositiu vol incidir. «Com més descansada sigui la conducció, més atenció a la carretera i menys accidents», conclou la inspectora.