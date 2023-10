David Pagès posa en valor l’amor per la llengua i la fe cristiana a «Fe arrelada»

L’activista cultural, escriptor, professor i col·laborador del Diari de Girona, David Pagès (Sant Joan de Mollet, 1968), va presentar ahir a la biblioteca del monestir de Sant Daniel de Girona 'Fe arrelada. Garba d’articles i entrevistes (1997-2022)', un llibre de MMV Edicions que recull cinquanta articles propis publicats des de l’any 1997 en capçaleres com Diari de Girona, Serra d’Or, Catalunya Cristiana, Llengua Nacional o la revista diocesana del Bisbat de Girona, El Senyal, a més d’entrevistes a cristians que comparteixen amb l’autor l’amor per la llengua i la fe cristiana.

L’autor del llibre, David Pagès, assegura que «el volum vol visualitzar aquest entrellaçament, que significa també reforçament recíproc, entre dos pilars que han estat bàsics per a la vertebració del nostre poble, de la seva identitat: catalanitat i ‘cristianitat’, a través de l’aproximació a homes i dones que han deixat petjades pregones, al llarg dels segles, allà on han exercit la seva tasca i a través de les seves obres». A més, assenyala que «els valors evangèlics de caritat, estimació, generositat i servei els veiem totalment aplicables en parlar —des de l’obertura al món— d’arrelament i estimació a la pàtria, perquè ens duen a la concreció del bé comú i a buscar el millor per a tothom; a afavorir la resolució de conflictes i a cultivar la justícia; a cuidar la natura i el medi ambient». Amb tot, assegura que «parlar de catalanitat, en relació amb l'Església del nostre país, significa parlar de diversitat, de ‘fe arrelada’ i d’universalitat i, per consegüent, d’engrandir-la». L’autor també afegeix que «Catalunya ha de ser un país obert als canvis i als reptes que porta el món actual, ha d’adaptar-s’hi i ha de conviure-hi, però alhora ha de ser capaç de cultivar, estimar i preservar, des del respecte a les creences i a les ideologies de cadascú, tots aquells grans elements i valors que l’han convertit en un poble acollidor, admirable, amb personalitat pròpia, cohesionat, amb un passat apreciable, al qual no pot renunciar i que cal conèixer, i amb un futur esperançador».

El volum incorpora setze entrevistes, des de Josep M. Ballarín a l’arquebisbe metropolità de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarraconense, el gironí Joan Planellas; passant pel bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull; o els mossens Àngel Caldas, Modest Prats, Joan Carreres, Josep Ruaix, Carles Cahuana, Carles Riera o l’abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat, Maria del Mar Albajar.

En el seu pròleg, el filòleg i biblista Joan Ferrer subratlla que «David Pagès ens permetrà de trobar, cadascú segons el seu gust i les seves inquietuds, guspires de fe i d’amor per la llengua catalana, columnes compartides que fonamenten i omplen de sentit les nostres vides». Per la seva banda, en l’epíleg, la priora del monestir de Sant Daniel, Maria Assumpció Pifarré, destaca que «David Pagès va trobar el monestir i nosaltres un amic creient i amant d’aquesta reflexió tan necessària».